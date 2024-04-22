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Юбилей года — Виктория Бекхэм отгуляла 50-летие с Томом Крузом и Евой Лангорией

22 апреля 2024 07:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Юбилей года - Виктория Бекхэм отыграла 50-летие с Томом Крузом и Евой Лангорией.
Дизайнер Виктория Бекхэм с супругом Дэвидом и актером Томом Крузом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Виктория Бекхэм ранее уже отпраздновала свое 50-летие в семейном кругу. Бывшая солистка Spice Girls решила этим не ограничиваться и устроила вечеринку в частном клубе Oswald's в Лондоне, куда пригласила многих звездных друзей.

Снимки Виктория выставила в своей социальной сети.

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Поздравить дизайнера пришли Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, Том Круз, Ева Лонгория, Марк Энтони с супругой Надей Феррейрой и известный шеф-повар Гордон Рамзи с супругой.

 

Виктория Бекхэм с участницами группы Spice Girls. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с участницами группы Spice Girls. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Юбилей года - Виктория Бекхэм сыграла 50-летие с Томом Крузом и Евой Лангорией - фото 2
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с мужем и Марк Энтони с супругой. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с мужем и Марк Энтони с супругой. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с мужем и Ева Лонгория с мужем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с мужем и Ева Лонгория с супругом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с Евой Лонгорией. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с Евой Лонгорией. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Виктория Бекхэм с дочерью, актрисой Евой Лонгрией и со своим стилистом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм с дочерью, актрисой Евой Лонгрией и со своим стилистом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дизайнер Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и семьей Гордона Рэмзи. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнер Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и семьей Гордона Рэмзи. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Почетными гостями были все участницы Spice Girls. В своем инстаграмме Дэвид Бекхэм поделился мини-воссоединением культовой музыкальной группы: Джерри Холливелл, Мелани Браун, Мел Си, Эмма Бантон и Виктория Бекхэм вместе станцовали под песню Stop.

На мероприятии присутствовали все дети звездной пары: сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.

Супруга Бруклина, Никола Пельтц, не смогла приехать, чтобы лично поздравить свекровь, с которой она в последнее время находится в хороших отношениях, зато она написала теплые пожелания в своей социальной сети: "Мне так грустно, что я не смогла быть там, чтобы поздравить тебя и обнять! Шлю тебе свою любовь и очень скучаю по всем вам".

Напомним, Дэвид Бекхэм показал фото с дочерью в вечернем наряде. А Виктория Бекхэм поразила спортивной тренировкой с травмой.

Том Круз
Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
Ева Лонгория

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