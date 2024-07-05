Іван Дорн після скандалів відновив спілкування з родичами з Росії

Український співак Іван Дорн на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий співак і музикант, автор пісень і продюсер Іван Дорн висловився про повномасштабну війну в Україні. Колишній учасник поп-гурту "Пара нормальних" раптово зізнався, що почав більше говорити українською, і пояснив, чи спілкується він з кимось з РФ.

Інтерв’ю з Іваном Дорном оприлюднили на каналі "DOPE SOZ" в YouTube.

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Що Іван Дорн говорить про українську мову

Популярний виконавець зізнався, що раніше він себе вільно почував в Україні, спілкуючись російською мовою, однак, після вторгнення почав більше розмовляти українською. Іван наголосив, що він навіть дітям почав ставити більше пісень україномовних гуртів.

"Я вільно себе почував російськомовним у країні та не тиснув на себе, а потім, коли це все відбулося, на українську мову почав натискати — дітям більше українських гуртів ставити, і самі ми почали розмовляти українською. Якось більше поважати це почали всередині себе", — наголосив Іван Дорн.

Інтерв'ю зі співаком Іваном Дорном. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, співак зізнався, що почав знову спілкуватися зі своїми родичами, які живуть в Росії. Однак, за словами Івана Дорна, на ньому дуже складно роздивлятися стосунки між Україною і РФ, адже народився він в країні-агресорці, а став українцем.

"Я відновлюю своє спілкування з двоюрідними братами, сестрами, дядьками, тітками. Роздивляти на мені стосунки між Україною і Росією дуже складно, тому що я народився в Челябінську, приїхав до України і став українцем", — також зізнався відомий український співак.

Що відомо про Івана Дорна і де він зараз

Український артист народився у російському місті Челябінськ, але ще у маленькому віці переїхав до України через роботу свого батька. Після 2014 року Іван Дорн продовжив виступати у РФ, заявляючи, що між Україною і Росією просто виник конфлікт, який вони нібито незабаром вирішать.

Однак, у 2024 році після початку повномасштабного вторгнення артист розірвав усі зв’язки з Росією і підтримав Україну. Відомо, що зараз Іван Дорн перебуває за кордоном і поки не планує повертатися до України.

Виступ Івана Дорна у Польщі. Фото: Instagram Івана Дорна

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