Иван Дорн после скандалов возобновил общение с родственниками из России

Иван Дорн после многочисленных языковых скандалов начал переходить на украинский
Известный певец и музыкант, автор песен и продюсер Иван Дорн высказался о полномасштабной войне в Украине. Бывший участник поп-группы "Пара нормальных" внезапно признался, что начал больше говорить на украинском, и объяснил, общается ли он с кем-то из РФ.
Интервью с Иваном Дорном обнародовали на канале "DOPE SOZ" в YouTube.
Что Иван Дорн говорит об украинском языке
Популярный исполнитель признался, что раньше он себя свободно чувствовал в Украине, общаясь на русском языке, однако, после вторжения начал больше разговаривать на украинском. Иван подчеркнул, что он даже детям начал ставить больше песен украиноязычных групп.
"Я свободно себя чувствовал русскоязычным в стране и не давил на себя, а потом, когда это все произошло, на украинский язык начал нажимать — детям больше украинских групп ставить, и сами мы начали разговаривать на украинском. Как-то больше уважать это начали внутри себя", — подчеркнул Иван Дорн.
К тому же, певец признался, что начал снова общаться со своими родственниками, живущими в России. Однако, по словам Ивана Дорна, на нем очень сложно рассматривать отношения между Украиной и РФ, ведь родился он в стране-агрессоре, а стал украинцем.
"Я возобновляю свое общение с двоюродными братьями, сестрами, дядями, тетями. Рассматривать на мне отношения между Украиной и Россией очень сложно, потому что я родился в Челябинске, приехал в Украину и стал украинцем", — также признался известный украинский певец.
Что известно об Иване Дорне и где он сейчас
Украинский артист родился в российском городе Челябинск, но еще в маленьком возрасте переехал в Украину из-за работы своего отца. После 2014 года Иван Дорн продолжил выступать в РФ, заявляя, что между Украиной и Россией просто возник конфликт, который они вскоре решат.
Однако, в 2024 году после начала полномасштабного вторжения артист разорвал все связи с Россией и поддержал Украину. Известно, что сейчас Иван Дорн находится за границей и пока не собирается возвращаться в Украину.
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