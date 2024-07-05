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Иван Дорн после многочисленных языковых скандалов начал переходить на украинский

5 июля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Иван Дорн после скандалов возобновил общение с родственниками из России
Украинский певец Иван Дорн на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный певец и музыкант, автор песен и продюсер Иван Дорн высказался о полномасштабной войне в Украине. Бывший участник поп-группы "Пара нормальных" внезапно признался, что начал больше говорить на украинском, и объяснил, общается ли он с кем-то из РФ.

Интервью с Иваном Дорном обнародовали на канале "DOPE SOZ" в YouTube.

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Что Иван Дорн говорит об украинском языке

Популярный исполнитель признался, что раньше он себя свободно чувствовал в Украине, общаясь на русском языке, однако, после вторжения начал больше разговаривать на украинском. Иван подчеркнул, что он даже детям начал ставить больше песен украиноязычных групп.

"Я свободно себя чувствовал русскоязычным в стране и не давил на себя, а потом, когда это все произошло, на украинский язык начал нажимать — детям больше украинских групп ставить, и сами мы начали разговаривать на украинском. Как-то больше уважать это начали внутри себя", — подчеркнул Иван Дорн.

Интервью со певцом Иваном Дорном
Интервью с певцом Иваном Дорном. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, певец признался, что начал снова общаться со своими родственниками, живущими в России. Однако, по словам Ивана Дорна, на нем очень сложно рассматривать отношения между Украиной и РФ, ведь родился он в стране-агрессоре, а стал украинцем.

"Я возобновляю свое общение с двоюродными братьями, сестрами, дядями, тетями. Рассматривать на мне отношения между Украиной и Россией очень сложно, потому что я родился в Челябинске, приехал в Украину и стал украинцем", — также признался известный украинский певец.

Что известно об Иване Дорне и где он сейчас

Украинский артист родился в российском городе Челябинск, но еще в маленьком возрасте переехал в Украину из-за работы своего отца. После 2014 года Иван Дорн продолжил выступать в РФ, заявляя, что между Украиной и Россией просто возник конфликт, который они вскоре решат.

Однако, в 2024 году после начала полномасштабного вторжения артист разорвал все связи с Россией и поддержал Украину. Известно, что сейчас Иван Дорн находится за границей и пока не собирается возвращаться в Украину.

Выступление Ивана Дорна в Польше
Выступление Ивана Дорна в Польше. Фото: Instagram Ивана Дорна

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали.

Ранее мы рассказывали, что певец Иван Дорн анонсировал новый альбом с российскими песнями.

Также мы сообщали о том, что певец EL Кравчук признался, что он думает об Иване Дорне.

Иван Дорн шоу-бизнес украинские звезды интервью

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