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Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине

3 июля 2024 20:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Иван Дорн не сразу смог произнести слово мобилизация
Певец Иван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский певец Иван Дорн не возвращался в Украину после 24 февраля 2022 года. Артист с семьей живет в столице Франции, Париже. В новом интервью 35-летний певец упомянул о мобилизации.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Dope Zos.

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Певец отметил, что с начала полномасштабной войны он не был в Киеве и в Украине в целом. Ведущие казахского подкаста поинтересовались, сложно ли попасть в страну.

"Попасть, приехать не трудно, без проблем. Но вернуться будет сложнее, когда ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Видите ли, я в Украине нечасто, поэтому это слово не привык произносить. Ля мобилисьон", — пошутил Дорн.

В то же время артист отметил: хотел бы, чтобы все знали, что он всегда и всюду за границей остается украинским артистом и поддерживает Украину. Впрочем, есть одно уточнение.

"Но при этом со своим нарративом, со своим контекстом, свободолюбивым", — подытожил Дорн.

Негативные комментарии под видео отсутствуют. В основном свои сообщения оставляют казахи. Некоторые из них удивились, что в подкасте появился Дорн. Остальные же выразила поддержку народу Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Иван Дорн упомянул президента Украины Владимира Зеленского в своей шутке. Также мы писали, чем сейчас занимается муж певицы Алены Винницкой.

Иван Дорн певец украинские звезды мобилизация

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