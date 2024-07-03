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Альона Вінницька зізналася, чим зараз займається її чоловік

3 липня 2024 11:21
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Де зараз чоловік співачки Альони Вінницької — артистка чесно розповіла
Українська співачка Альона Вінницька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Легендарна співачка 2000-х, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Альона Вінницька розповіла про свого чоловіка. Українська виконавиця, яка вже давно не випускає жодних нових пісень, зізналася, чим під час повномасштабної війни займається її коханий.

Про це Альона Вінницька розповіла в інтерв’ю програми "Марафон Ранок" в YouTube.

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Альона Вінницька про те, де її чоловік зараз

Українська виконавиця зізнається, чим займався раніше її чоловік, коли тільки-но почалося повномасштабне вторгнення. Альона згадує, як в неї вдома було дуже багато друзів, переважно, чоловічої статі, яких потрібно було годувати.

Интервью с Аленой Винницкой в ​​программе "Сніданок з 1+1"
Інтерв'ю з Альоною Вінницькою в програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

За словами Вінницької, зараз вже майже другий рік її коханий допомагає вивозити людей, які отримали поранення. Вона додала, що на початку повномасштабної війни її фонд допомагав цивільним людям. 

"Спочатку він добробатом був, потім вже почалася тероборона. Ми тримали оборону вдома, з мамою, тому що в нас повна хата була друзів. Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою, вивезенням поранених. Саме там і народилася ця ідея, тому що він побачив і почув дуже багато людей. Наш фонд працював ще на початку війни, це була просто така допомога цивільним", — розповіла Альона Вінницька.

Шлюб Альони Вінницької

Відомо, що співачка Альона Вінницька одружилася з музикантом, якого звуть Сергій Большой, приблизно 30 років тому. У 2020 році в мережі поширилися чутки стосовно того, що артистка розлучається з коханим, після чого сама ж вона підтвердила той факт, що в її особистому житті криза.

Алена Винницкая со своим мужем в 2016 году
Альона Вінницька зі своїм чоловіком багато років тому. Фото: Instagram Альони Вінницької

За декілька років Альона зізналася, що вона розлучилася зі своїм чоловіком, після чого навіть потрапила до психлікарні. Проте, згодом закохані знову помирилися. 

Алена Винницкая со своим любимым на M1 Music Awards в 2016 году
Альона Вінницька зі своїм коханим на M1 Music Awards у 2016 році. Фото: Instagram Альони Вінницької

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Джамала розповіла, чому повернула своїх синів з-за кордону. 

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шоу-бізнес українські зірки інтерв'ю Альона Вінницька

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