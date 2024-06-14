Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ивлеевой после тайной поездки на Донбасс заблокировали счета arrow

Ивлеевой после тайной поездки на Донбасс заблокировали счета

14 июня 2024 17:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скандальная блоггерша Ивлеева осталась без денег — налоговая заблокировала ее счета
Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Российский блогер и организатор скандальной "голой" вечеринки Настя Ивлеева, которая в свой день рождения тайно поехала на Донбасс, осталась без кровавых рублей. Налоговая заблокировала ее счета.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Россия оставила Ивлееву без денег

Налоговая заморозила счета российского блогера Насти Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей.

До блокированию счетов организатору скандальной "голой" вечеринки было предъявлено уже два штрафа за неуплату налогов. Ивлеевой также могут запретить выезд за границу.

Ивлеевой после тайной поездки на Донбасс заблокировали счета - фото 1
Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ

В РосСМИ отмечается, что Ивлеева является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое также имеет задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона рублей по налогу на прибыль и 1,115 миллиона рублей по страховым взносам.

Напомним, в конце прошлого года скандальный блогер организовала в одном из московских клубов "голую" вечеринку, которая возмутила российские власти. После скандала налоговая начала выездную налоговую проверку ее коммерческой деятельности, которая может закончиться возбуждением уголовного дела.

Ивлеевой после тайной поездки на Донбасс заблокировали счета - фото 2
Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ
Ивлеевой после тайной поездки на Донбасс заблокировали счета - фото 3
Российский блогер Анастасия Ивлеева с путинистом Филиппом Киркоровым. Фото: росСМИ

Напомним, российский рэпер, надев на вечеринку Насти Ивлееевой только носок на половой орган, мобилизовался. А также экстелеведущую "Орла и Решки" судят в России за проукраинские публикации.

Настя Ивлеева
скандал
российские звезды
деньги
налоги
путинисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина