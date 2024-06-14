Скандальная блоггерша Ивлеева осталась без денег — налоговая заблокировала ее счета

Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ

Российский блогер и организатор скандальной "голой" вечеринки Настя Ивлеева, которая в свой день рождения тайно поехала на Донбасс, осталась без кровавых рублей. Налоговая заблокировала ее счета.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Налоговая заморозила счета российского блогера Насти Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей.

До блокированию счетов организатору скандальной "голой" вечеринки было предъявлено уже два штрафа за неуплату налогов. Ивлеевой также могут запретить выезд за границу.

Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ

В РосСМИ отмечается, что Ивлеева является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое также имеет задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона рублей по налогу на прибыль и 1,115 миллиона рублей по страховым взносам.

Напомним, в конце прошлого года скандальный блогер организовала в одном из московских клубов "голую" вечеринку, которая возмутила российские власти. После скандала налоговая начала выездную налоговую проверку ее коммерческой деятельности, которая может закончиться возбуждением уголовного дела.

Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: росСМИ

Российский блогер Анастасия Ивлеева с путинистом Филиппом Киркоровым. Фото: росСМИ

Напомним, российский рэпер, надев на вечеринку Насти Ивлееевой только носок на половой орган, мобилизовался. А также экстелеведущую "Орла и Решки" судят в России за проукраинские публикации.