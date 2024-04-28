Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Із брюнетки у "льодяну" блондинку — Кім Кардаш'ян здивувала кардинальною зміною образу arrow

Із брюнетки у "льодяну" блондинку — Кім Кардаш'ян здивувала кардинальною зміною образу

28 квітня 2024 16:01
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кім Кардаш'ян радикально змінила колір волосся — фото
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/chrisappleton1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Власниця бренду SKIMS Кім Кардаш'ян приголомшила радикальною зміною образу. Зірка перефарбувалася у холодний блонд.

Відповідні світлини опублікував перукар бізнесвумен Кріс Еплтон на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Кім Кардаш’ян змінила колір волосся

Стиліст зірки опублікував фото, на яких Кім позує перед камерою у розкішній чорній шубі та із холодним блондом та темними коренями. Вона зібрала волосся в тугий пучок, який доповнила вишуканими сережками-краплями та яскравим макіяжем.

"Ми хотіли зберегти натуральний корінь, а блонд зробити прохолодним і кремовим. Я пофарбував волосся за кілька сеансів, щоб зберегти здоров'я волосся і зробити його блискучим", — написав Еплтон.

На таку радикальну зміну іміджу зірка наважилася через два роки після того, як пофарбувалася в блондинку для образу в стилі Мерилін Монро на Met Gala. Тоді  власниця бренду SKIMS неабияк хвилювалася за стан волосся. 

Тоді зірка витратила на знебарвлення волосся більше 10 годин. Кардаш'ян з'явилась на червоній доріжці із платиновим кольором волосся. Щоб влізти в сукню, Кім скинула 8 кілограмів всього за три тижні.

Кардаш'ян блондинка
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян на Met Gala. Фото: Reuters

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вирушила на розкішний курорт. А Хлої Кардаш'ян знялась у відвертій фотосесії.

Кім Кардашян
мода
зміни
зачіски
волосся
закордонні зірки
стиль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри