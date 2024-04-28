Кім Кардаш'ян радикально змінила колір волосся — фото

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/chrisappleton1/

Власниця бренду SKIMS Кім Кардаш'ян приголомшила радикальною зміною образу. Зірка перефарбувалася у холодний блонд.

Відповідні світлини опублікував перукар бізнесвумен Кріс Еплтон на своїй сторінці Instagram.

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Стиліст зірки опублікував фото, на яких Кім позує перед камерою у розкішній чорній шубі та із холодним блондом та темними коренями. Вона зібрала волосся в тугий пучок, який доповнила вишуканими сережками-краплями та яскравим макіяжем.

"Ми хотіли зберегти натуральний корінь, а блонд зробити прохолодним і кремовим. Я пофарбував волосся за кілька сеансів, щоб зберегти здоров'я волосся і зробити його блискучим", — написав Еплтон.

На таку радикальну зміну іміджу зірка наважилася через два роки після того, як пофарбувалася в блондинку для образу в стилі Мерилін Монро на Met Gala. Тоді власниця бренду SKIMS неабияк хвилювалася за стан волосся.

Тоді зірка витратила на знебарвлення волосся більше 10 годин. Кардаш'ян з'явилась на червоній доріжці із платиновим кольором волосся. Щоб влізти в сукню, Кім скинула 8 кілограмів всього за три тижні.

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян на Met Gala. Фото: Reuters

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вирушила на розкішний курорт. А Хлої Кардаш'ян знялась у відвертій фотосесії.