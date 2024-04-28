Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Из брюнетки в "ледяную" блондинку — Ким Кардашьян удивила кардинальным изменением образа arrow

Из брюнетки в "ледяную" блондинку — Ким Кардашьян удивила кардинальным изменением образа

28 апреля 2024 16:01
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ким Кардашьян радикально изменила цвет волос — фото
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/chrisappleton1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Обладательница бренда SKIMS Ким Кардашьян ошеломила радикальным изменением образа. Звезда перекрасилась в холодный блонд.

Соответствующие фотографии опубликовал парикмахер бизнес-вумен Крис Эплтон на своей странице Instagram.

Читайте также:

Ким Кардашьян изменила цвет волос

Стилист звезды опубликовал фото, на которых Ким позирует перед камерой в роскошной черной шубе с холодным блондом и темными корнями. Она собрала волосы в тугой пучок, который дополнила изысканными серьгами-каплями и ярким макияжем.

"Мы хотели сохранить натуральный корень, а блонд сделать прохладными и кремовыми. Я покрасил волосы за несколько сеансов, чтобы сохранить здоровье волос и сделать его блестящими", — написал Эплтон.

На столь радикальное изменение имиджа звезда отважилась через два года после того, как покрасилась в блондинку для образа в стиле Мэрилин Монро на Met Gala. Тогда владелица бренда SKIMS изрядно волновалась за состояние волос.

Тогда звезда потратила на обесцвечивание волос более 10 часов. Кардашьян появилась на красной дорожке с платиновым цветом волос. Чтобы влезть в платье, Ким скинула 8 килограммов всего за три недели.

Кардашьян блондинка
Бизнес-вумен Ким Кардашьян на Met Gala. Фото: Reuters

Напомним, Ким Кардашьян отправилась на роскошный курорт. А Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.

Ким Кардашьян
мода
изменения
прически
волосы
зарубежные звезды
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри