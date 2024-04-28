Ким Кардашьян радикально изменила цвет волос — фото

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/chrisappleton1/

Обладательница бренда SKIMS Ким Кардашьян ошеломила радикальным изменением образа. Звезда перекрасилась в холодный блонд.

Соответствующие фотографии опубликовал парикмахер бизнес-вумен Крис Эплтон на своей странице Instagram.

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Ким Кардашьян изменила цвет волос

Стилист звезды опубликовал фото, на которых Ким позирует перед камерой в роскошной черной шубе с холодным блондом и темными корнями. Она собрала волосы в тугой пучок, который дополнила изысканными серьгами-каплями и ярким макияжем.

"Мы хотели сохранить натуральный корень, а блонд сделать прохладными и кремовыми. Я покрасил волосы за несколько сеансов, чтобы сохранить здоровье волос и сделать его блестящими", — написал Эплтон.

На столь радикальное изменение имиджа звезда отважилась через два года после того, как покрасилась в блондинку для образа в стиле Мэрилин Монро на Met Gala. Тогда владелица бренда SKIMS изрядно волновалась за состояние волос.

Тогда звезда потратила на обесцвечивание волос более 10 часов. Кардашьян появилась на красной дорожке с платиновым цветом волос. Чтобы влезть в платье, Ким скинула 8 килограммов всего за три недели.

Бизнес-вумен Ким Кардашьян на Met Gala. Фото: Reuters

Напомним, Ким Кардашьян отправилась на роскошный курорт. А Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.