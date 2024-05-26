Jerry Heil и Alyona Alyona собрали деньги для восстановления гимназии на Днепровщине.

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil

Певица Jerry Heil и рэпер Alyona Alyona ехали на Евровидение-2024 с благотворительной миссией — собрать 10 миллионов для восстановления школы. За период конкурса сбор не закрылся, однако по возвращении артисток ситуация изменилась.

Об этом звезды рассказали в Instagram.

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Перед выездом в Мальме на Евровидение певицы объявили о благотворительной миссии. Они решили собрать деньги на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

Артистки создали инициативу "Мой голос восстанавливает" на платформе UNITED24. Для реализации проекта нужно 10 миллионов гривен, и эту сумму уже удалось собрать.

"Сбор на 10 000 000 грн для восстановления Великокостромской гимназии закрыт! Впереди много замечательных дел! Когда мы едины — мы способны на все!" — сообщили звезды.

Великокостромская гимназия. Фото: UNITED24

Напомним, какое место заняли певицы на песенном конкурсе Евровидения-2024. Также Jerry Heil удивила необычным платьем на Каннском кинофестивале. Также она рассказала, сколько денег для сбора удалось собрать во время песенного конкурса.