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Jerry Heil и Alyona Alyona закрыли сбор для восстановления гимназии

26 мая 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали деньги для восстановления гимназии на Днепровщине.
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Jerry Heil и рэпер Alyona Alyona ехали на Евровидение-2024 с благотворительной миссией — собрать 10 миллионов для восстановления школы. За период конкурса сбор не закрылся, однако по возвращении артисток ситуация изменилась.

Об этом звезды рассказали в Instagram.

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Перед выездом в Мальме на Евровидение певицы объявили о благотворительной миссии. Они решили собрать деньги на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Артистки создали инициативу "Мой голос восстанавливает" на платформе UNITED24. Для реализации проекта нужно 10 миллионов гривен, и эту сумму уже удалось собрать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

"Сбор на 10 000 000 грн для восстановления Великокостромской гимназии закрыт! Впереди много замечательных дел! Когда мы едины — мы способны на все!" — сообщили звезды.

Великокостромская гимназия. Фото: UNITED24
Великокостромская гимназия. Фото: UNITED24

Напомним, какое место заняли певицы на песенном конкурсе Евровидения-2024. Также Jerry Heil удивила необычным платьем на Каннском кинофестивале. Также она рассказала, сколько денег для сбора удалось собрать во время песенного конкурса.

Евровидение
война
Alyona Alyona
благотворительность
Jerry Heil
украинские звезды
школа

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