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Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025

5 июля 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil о Евровидении-2025 — певица рассказала о своих планах
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) после бронзы на Евровидении-2024 показала, как проходил для нее песенный конкурс и намекнула, что была бы не прочь вернуться на его сцену в 2025 году. Украинцы поддержали исполнительницу.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

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A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Исполнительница поделилась с поклонниками коротким роликом, на котором вспомнила самые яркие моменты Евровидения-2024, в котором она вместе с Alyona Alyona благодаря безумной поддержке фанатов заняла третье место. Jerry Heil показала, как репетировала песню и как гримеры и визажисты создавали ее образ.

"Воспоминания о Евровидении. А как насчет #евровидения2025?", — обратилась она к поклонникам.

Украинцы активно поддержали идею талантливой певицы. Пользователи соцсетей уверены, что на следующий год звезда имеет все шансы занять первое место.

"Януся давай еще раз поезжай на Евровидение и разорви их там".

"Вау — это прекрасно!!! Конечно на Евровидение 2025 с победой девочки!!!".

"Да, и я до сих пор слушаю эту песню, она мне очень нравится".

"Это было невероятно! Непревзойденно! Совершенно!!".

Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении 2025 года - фото 1
Комментарии под публикацией певицы Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Напомним, ранее мы писали, что репер Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки языковеда Ирины Фарион. А также Alyona Alyona и Jerry Heil признались, планируют ли в ближайшее время отправиться в европейский тур.

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