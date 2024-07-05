Jerry Heil о Евровидении-2025 — певица рассказала о своих планах

Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025
Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) после бронзы на Евровидении-2024 показала, как проходил для нее песенный конкурс и намекнула, что была бы не прочь вернуться на его сцену в 2025 году. Украинцы поддержали исполнительницу.
Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
Jerry Heil об участии на Евровидении-2025
Исполнительница поделилась с поклонниками коротким роликом, на котором вспомнила самые яркие моменты Евровидения-2024, в котором она вместе с Alyona Alyona благодаря безумной поддержке фанатов заняла третье место. Jerry Heil показала, как репетировала песню и как гримеры и визажисты создавали ее образ.
"Воспоминания о Евровидении. А как насчет #евровидения2025?", — обратилась она к поклонникам.
Украинцы активно поддержали идею талантливой певицы. Пользователи соцсетей уверены, что на следующий год звезда имеет все шансы занять первое место.
"Януся давай еще раз поезжай на Евровидение и разорви их там".
"Вау — это прекрасно!!! Конечно на Евровидение 2025 с победой девочки!!!".
"Да, и я до сих пор слушаю эту песню, она мне очень нравится".
"Это было невероятно! Непревзойденно! Совершенно!!".
Напомним, ранее мы писали, что репер Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки языковеда Ирины Фарион. А также Alyona Alyona и Jerry Heil признались, планируют ли в ближайшее время отправиться в европейский тур.
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