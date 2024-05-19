Jerry Heil вразила своїм образом на Каннському кінофестивалі — фото

Співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Відома українська співачка Jerry Heil після бронзи на Євробаченні-2024, пройшлася червоною доріжкою на Каннському кінофестивалі. Зірка вразила своїм ефектним вбранням та прикрасами.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Jerry Heil на Каннському кінофестивалі

Одразу після фіналу Євробачення-2024 Jerry Heil вирушила на Каннський кінофестиваль. Зірка з'явилась на червоному хіднику у довгій вишуканій сукні чорного кольору.

Доповнила свій розкішний образ співачка латами, в яких виходила на сцену Євробачення, маленькою срібною сумочкою та головним убором з ланцюжків. Одяг та прикраси створювали українці. Зокрема, чорну сукню до пошив для зірки український бренд GUDU (дизайнер Лаша Мдінарадзе), а срібну сумочку розробив Sfurato (засновниця — Катерина Тутерова).

"Українські вібрації на Каннському фестивалі", — лаконічно прокоментувала свою появу на червоній доріжці зірка.

Також співачка поділилася з шанувальниками світлинами з фотосесії у вбранні, яке обрала для кінофестивалю.

Співачка Jerry Heil. Фото: Telegram

Співачка Jerry Heil. Фото: Telegram

Співачка Jerry Heil. Фото: Telegram

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona презентували нову пісню "Подоляночка". Також ми розповідали, що хіт України на "Євробаченні-2024" потрапив у престижні світові чарти.