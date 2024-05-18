Кіт Степан зустрівся з Alyona Alyona після Євробачення

Зірка соцмереж кіт Степан та реперка Alyona Alyona. Фото: Instagram/loveyoustepan

Після участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2024" (спільно з Jerry Heil) реперка Alyona Alyona активно гастролює в Європі. Також артистка встигає зустрічатися зі своїми шанувальниками, серед яких є відомий кіт Степан та його хазяйка.

Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах та TikTok Alyona Alyona.

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Кіт Степан зустрівся з Alyona Alyona

Популярний кіт зазначив у соцмережах (лише на Instagram підписані понад 1,4 млн фолловерів), що він нікуди не зникав. Бо саме такі запитання він отримував від шанувальників. На своїй сторінці Степан зазначив — коли зʼявляється нагода, то йде до когось в гості. Так він і зустрівся з Alyona Alyona. Реперка опублікувала відео у своєму TikTok.

"Завітав у гості до Alyona Alyona, щоб привітати її з третім місцем на "Євробаченні"! Кожного дня муркочу під Teresa & Maria. Моя родина знає цю пісню напамʼять", — зазначив кіт Степан.

Кіт Степан та його хазяйка Ганна з Харкова. Але через повномасштабну війну в Україні родина виїхала до Європи. Зараз живе у Львові. Де саме зробив фото та відео з Alyona Alyona — зірка соцмереж не написав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова оцінила виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що Jerry Heil та Alyona Alyona презентували кліп на нову пісню.