Кіт Степан зустрівся з Alyona Alyona після Євробачення

Кіт Степан привітав Alyona Alyona з успіхом на Євробаченні та зробив із нею фото
Після участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2024" (спільно з Jerry Heil) реперка Alyona Alyona активно гастролює в Європі. Також артистка встигає зустрічатися зі своїми шанувальниками, серед яких є відомий кіт Степан та його хазяйка.
Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах та TikTok Alyona Alyona.
Кіт Степан зустрівся з Alyona Alyona
Популярний кіт зазначив у соцмережах (лише на Instagram підписані понад 1,4 млн фолловерів), що він нікуди не зникав. Бо саме такі запитання він отримував від шанувальників. На своїй сторінці Степан зазначив — коли зʼявляється нагода, то йде до когось в гості. Так він і зустрівся з Alyona Alyona. Реперка опублікувала відео у своєму TikTok.
@alyona.alyona.official
Кіт Степан завітав до мене, щоб привітати з третім місцем на Євробаченні❤️🐱 @Stepan Cat Cat Stepan visited me to congratulate me on the third place at Eurovision❤️🐱 #кітстепан #catstepan #alyonaalyona #альонаальона♬ ПОДОЛЯНОЧКА GET UP - Альона Альона
"Завітав у гості до Alyona Alyona, щоб привітати її з третім місцем на "Євробаченні"! Кожного дня муркочу під Teresa & Maria. Моя родина знає цю пісню напамʼять", — зазначив кіт Степан.
Кіт Степан та його хазяйка Ганна з Харкова. Але через повномасштабну війну в Україні родина виїхала до Європи. Зараз живе у Львові. Де саме зробив фото та відео з Alyona Alyona — зірка соцмереж не написав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова оцінила виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що Jerry Heil та Alyona Alyona презентували кліп на нову пісню.
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