Jerry Heil покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля новым эффектным образом

Jerry Heil покорила Каннский кинофестиваль новым эффектным образом — фото
После финала конкурса "Евровидение-2024" певица Jerry Heil (выступала вместе с рэпером Alyona Alyona, заняли третье место) улетела на Каннский кинофестиваль. 28-летняя артистка приняла участие в одном из благотворительных мероприятий и покорила Лазурное побережье Франции своими образами.
Соответствующие публикации появились в соцсетях Яны Шемаевой (настоящее имя певицы).
Jerry Heil на Каннском кинофестивале
Бронзовый призер "Евровидения-2024" попала в объектив известного украинского светского фотографа Романа Горбуна, работающего сейчас на Каннском кинофестивале. Для выхода на красную дорожку певица выбрала стильный черный образ с прозрачной юбкой.
Образ Jerry Heil прокомментировали многие представители украинского шоу-бизнеса. А свои лайки поставили, в частности, телеведущий Александр Педан, ветеран войны, герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен Будько, певец Михаил Хома (бывший Dzidzio), актер Тарас Цымбалюк и другие.
- Боже, какая красота! Спроси, где они брали ковролин, — телеведущая Леся Никитюк.
- Вау! Роскошный образ, — блогер актриса Анна Гресь.
- Невероятная, — актриса Ольга Сумская.
До этого Jerry Heil появилась на красной дорожке в длинном изысканном платье черного цвета. Певица дополнила свой образ латами, в которых выходила на сцену "Евровидения", маленькой серебряной сумочкой и головным убором из цепочек.
Отметим, что вечером понедельника, 20 мая, Яна Шемаева вернулась в Украину. Она опубликовала фото с площади возле главного вокзала во Львове.
Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil познакомилась в Каннах с режиссером оскароносного "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, что кот Степан поздравил Alyona Alyona с успехом на "Евровидении" и сделал с ней фото.
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