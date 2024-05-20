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Jerry Heil покорила Каннский кинофестиваль новым эффектным образом — фото

20 мая 2024 23:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля новым эффектным образом
Jerry Heil на Каннском кинофестивале. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После финала конкурса "Евровидение-2024" певица Jerry Heil (выступала вместе с рэпером Alyona Alyona, заняли третье место) улетела на Каннский кинофестиваль. 28-летняя артистка приняла участие в одном из благотворительных мероприятий и покорила Лазурное побережье Франции своими образами.

Соответствующие публикации появились в соцсетях Яны Шемаевой (настоящее имя певицы).

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Jerry Heil на Каннском кинофестивале

Бронзовый призер "Евровидения-2024" попала в объектив известного украинского светского фотографа Романа Горбуна, работающего сейчас на Каннском кинофестивале. Для выхода на красную дорожку певица выбрала стильный черный образ с прозрачной юбкой.

Jerry Heil на Каннском кинофестивале
Jerry Heil на Каннском кинофестивале. Фото: Instagram/thejerryheil

Образ Jerry Heil прокомментировали многие представители украинского шоу-бизнеса. А свои лайки поставили, в частности, телеведущий Александр Педан, ветеран войны, герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен Будько, певец Михаил Хома (бывший Dzidzio), актер Тарас Цымбалюк и другие.

  • Боже, какая красота! Спроси, где они брали ковролин, — телеведущая Леся Никитюк.
  • Вау! Роскошный образ, — блогер актриса Анна Гресь.
  • Невероятная, — актриса Ольга Сумская.

До этого Jerry Heil появилась на красной дорожке в длинном изысканном платье черного цвета. Певица дополнила свой образ латами, в которых выходила на сцену "Евровидения", маленькой серебряной сумочкой и головным убором из цепочек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Отметим, что вечером понедельника, 20 мая, Яна Шемаева вернулась в Украину. Она опубликовала фото с площади возле главного вокзала во Львове.

Jerry Heil вернулась в Украину
Jerry Heil вернулась в Украину. Фото: Telegram/jerryheil

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil познакомилась в Каннах с режиссером оскароносного "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, что кот Степан поздравил Alyona Alyona с успехом на "Евровидении" и сделал с ней фото.

Канны
Jerry Heil
украинские звезды
Каннский кинофестиваль

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