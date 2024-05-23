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Jerry Heil показала закулісся Євробачення

23 травня 2024 15:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil поділилася спогадами зі Швеції — фото
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Jerry Heil поділилася кадрами з ''Євробачення-2024''. Зірка показала, як проходила підготовка до виступів та як вона разом з іншими учасниками проводила вільний від репетицій час.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка розділила радісні моменти на пісенному конкурсі ''Євробачення'' зі своїми шанувальниками. Зірка показала, як проходили репетиції виступу та як вона відпочивала разом з іншими учасниками пісенного конкурсу.

Jerry Heil розігрівала голос прямо під час "марафету" перед виходом на сцену, набиралася сил у місцевому парку займалася спортом та співала просто посеред лісу. 

"Спогади Євробачення", — лаконічно доповнила фото артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Нагадаємо, українки Alyona Alyona & Jerry Heil потужно представили Україну у гранд-фіналі ''Євробачення-2024'' та завдяки підтримці глядачів зайняли третє місце. Зіркам також вдалося зібрати більше 5 млн гривень на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще у 2022 році.

Раніше ми писали, що Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". Також ми розповідали, що кіт Степан привітав Alyona Alyona з успіхом на "Євробаченні" та зробив із нею фото.

Євробачення
Швеція
Jerry Heil
конкурс
Євробачення-2024

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