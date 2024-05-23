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Jerry Heil показала закулисье Евровидения

23 мая 2024 15:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil поделилась воспоминаниями из Швеции.
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil поделилась кадрами с Евровидения-2024. Звезда показала, как проходила подготовка к выступлениям и как она вместе с другими участниками проводила свободное от репетиций время.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица разделила радостные моменты на песенном конкурсе Евровидение со своими поклонниками. Звезда показала, как проходили репетиции выступления и как отдыхала вместе с другими участниками песенного конкурса.

Jerry Heil разогревала голос прямо во время "марафета" перед выходом на сцену, набиралась сил в местном парке, занималась спортом и пела прямо посреди леса.

"Воспоминания Евровидения", — лаконично дополнила фото артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Напомним, украинки Alyona Alyona&Jerry Heil мощно представили Украину в гранд-финале Евровидения-2024 и благодаря поддержке зрителей заняли третье место. Звездам также удалось собрать более 5 млн гривен на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

Ранее мы писали, что Jerry Heil познакомилась в Каннах с режиссером оскароносного "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, что кот Степан поздравил Alyona Alyona с успехом на Евровидении и сделал с ней фото.

Евровидение
Швеция
Jerry Heil
конкурс
Евровидение-2024

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