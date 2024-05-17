Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil шокировал победителя Евровидения своим сюрпризом

Alyona Alyona и Jerry Heil на своем выступлении перед "Евровидением". Фото: скриншот с YouTube

Украинский рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil исполнили собственную версию песни, которая выиграла на конкурсе "Евровидение". Артистки, которые заняли третье место на шоу, перепели трек исполнителя Nemo под названием "The Code".

Соответствующее видео Alyona Alyona обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Alyona Alyona и Jerry Heil с обновленной версией песни Nemo

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil решил удивить победителя "Евровидения" в этом году, небинарного артиста Nemo. Украинские звезды сделали собственную версию песни представителя Швейцарии, чем шокировали его.

"Хотим еще раз поздравить @nemothings с заслуженной победой на "Евровидении-2024"! Увлекаемся вашим талантом и искренностью. А сегодня делимся с вами видео с евровечеринки в Амстердаме, где мы презентовали Nemo собственную версию их песни "The Code". Как вам наша версия "The Code"? Хотели бы слушать ее на платформах?" — поинтересовались девушки у подписчиков.

Alyona Alyona, Jerry Heil и Nemo после "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую версию песни Alyona Alyona и Jerry Heil

Пользователи сети Instagram, прослушавшие версию украинских артисток, начали комментировать песню. Люди высказались о самом артисте и о песне девушек.

Улыбка у него какая-то ангельская. Так он непонятный, но какой он радостный, это красиво

Горжусь людьми, которые радуются победе другим и еще дружат потом, а не ходят обиженные на весь мир

Искренние, добрые и талантливые люди, которые радуются успехам друг друга и создают искусство вместе — вот, что здесь самое главное

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Конкурс "Евровидение-2024" в Швеции

11 мая 2024 года в городе Мальме в Швеции состоялся масштабный песенный конкурс "Евровидение", в котором приняли участие 25 стран со всего мира. Все они ярко и по-своему представляли свою страну, подарив зрителям невероятные эмоции.

Победу в этом шоу одержал небинарный артист Nemo с песней "The Code" и мощным номером.

Однако, украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil вошел в тройку, заняв третье место на этом конкурсе.

Напомним, мы писали о том, что в сети показали, как Alyona Alyona встретили на вокзале после возвращения с "Евровидения".

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Alyona Alyona и Jerry Heil написали новую общую песню.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Jerry Heil рассказала, как травмировалась на сцене "Евровидения".