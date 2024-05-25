Хто з українських знаменитостей допоміг Jerry Heil на початку її кар'єри

Співачка Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" (спільно з реперкою Alyona Alyona) співачка Jerry Heil почала музичну кар’єру в середині 2010-х. Тоді Яну Шемаєву (справжнє ім’я артистки) суттєво підтримали дві зірки українського шоу-бізнесу.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Jerry Heil.

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Ще до того, як Яна Шемаєва пішла на телешоу "Х-Фактор" (восени 2018-го), вона надіслала демки своїх пісень на два лейбли: Івана Дорна (Masterskaya) та VIDLIK. Останній належить зірковій парі, композитору Євгену Філатову (The Maneken) та фронтвумен гурту ONUKA Наті Жижченко.

"З другого (VIDLIK. — Ред.) мені відписала Ната, що разом з Євгеном запрошують мене зустрітися. Тоді ми випустили мій перший EP альбом", — згадала Шемаєва.

Артистка опублікувала спільне фото з Натою та Євгеном. Jerry Heil назвала їх "крашами" та зазначила — саме вони повірили в неї. Зазначимо, що перший хіт Шемаєвої, а саме "Охрана, отмєна", вийшов весною 2019-го. Зараз на своїх концертах Jerry Heil не виконує цю композицію.

Jerry Heil з Філатовим та Жижченко. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil підкорила Каннський кінофестиваль ефектним образом. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала залаштунки "Євробачення-2024", яке пройшло у шведському Мальме.