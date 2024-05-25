Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Jerry Heil показала знаменитостей, які допомогли їй на початку кар'єри arrow

Jerry Heil показала знаменитостей, які допомогли їй на початку кар'єри

25 травня 2024 16:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Хто з українських знаменитостей допоміг Jerry Heil на початку її кар'єри
Співачка Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" (спільно з реперкою Alyona Alyona) співачка Jerry Heil почала музичну кар’єру в середині 2010-х. Тоді Яну Шемаєву (справжнє ім’я артистки) суттєво підтримали дві зірки українського шоу-бізнесу.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Jerry Heil.

Читайте також:

Jerry Heil про тих, хто повірив в неї

Ще до того, як Яна Шемаєва пішла на телешоу "Х-Фактор" (восени 2018-го), вона надіслала демки своїх пісень на два лейбли: Івана Дорна (Masterskaya) та VIDLIK. Останній належить зірковій парі, композитору Євгену Філатову (The Maneken) та фронтвумен гурту ONUKA Наті Жижченко.

"З другого (VIDLIK. Ред.) мені відписала Ната, що разом з Євгеном запрошують мене зустрітися. Тоді ми випустили мій перший EP альбом", — згадала Шемаєва.

Артистка опублікувала спільне фото з Натою та Євгеном. Jerry Heil назвала їх "крашами" та зазначила — саме вони повірили в неї. Зазначимо, що перший хіт Шемаєвої, а саме "Охрана, отмєна", вийшов весною 2019-го. Зараз на своїх концертах Jerry Heil не виконує цю композицію.

Jerry Heil з Філатовим та Жижченко
Jerry Heil з Філатовим та Жижченко. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil підкорила Каннський кінофестиваль ефектним образом. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала залаштунки "Євробачення-2024", яке пройшло у шведському Мальме.

музика
ONUKA
Jerry Heil
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра