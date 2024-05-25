Хто з українських знаменитостей допоміг Jerry Heil на початку її кар'єри

Jerry Heil показала знаменитостей, які допомогли їй на початку кар'єри
Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" (спільно з реперкою Alyona Alyona) співачка Jerry Heil почала музичну кар’єру в середині 2010-х. Тоді Яну Шемаєву (справжнє ім’я артистки) суттєво підтримали дві зірки українського шоу-бізнесу.
Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Jerry Heil.
Jerry Heil про тих, хто повірив в неї
Ще до того, як Яна Шемаєва пішла на телешоу "Х-Фактор" (восени 2018-го), вона надіслала демки своїх пісень на два лейбли: Івана Дорна (Masterskaya) та VIDLIK. Останній належить зірковій парі, композитору Євгену Філатову (The Maneken) та фронтвумен гурту ONUKA Наті Жижченко.
"З другого (VIDLIK. — Ред.) мені відписала Ната, що разом з Євгеном запрошують мене зустрітися. Тоді ми випустили мій перший EP альбом", — згадала Шемаєва.
Артистка опублікувала спільне фото з Натою та Євгеном. Jerry Heil назвала їх "крашами" та зазначила — саме вони повірили в неї. Зазначимо, що перший хіт Шемаєвої, а саме "Охрана, отмєна", вийшов весною 2019-го. Зараз на своїх концертах Jerry Heil не виконує цю композицію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil підкорила Каннський кінофестиваль ефектним образом. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала залаштунки "Євробачення-2024", яке пройшло у шведському Мальме.
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