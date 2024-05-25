Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры arrow

Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры

25 мая 2024 16:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кто из украинских знаменитостей помог Jerry Heil в начале ее карьеры
Певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бронзовый призер конкурса "Евровидение-2024" (совместно с рэпером Alyona Alyona) певица Jerry Heil начала музыкальную карьеру в середине 2010-х. Тогда Яну Шемаеву (настоящее имя артистки) существенно поддержали две звезды украинского шоу-бизнеса.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Jerry Heil.

Читайте также:

Jerry Heil о тех, кто поверил в нее

Еще до того, как Яна Шемаева пошла на телешоу "Х-Фактор" (осенью 2018-го), она послала демки своих песен на два лейбла: Ивана Дорна (Masterskaya) и VIDLIK. Последний принадлежит звездной паре, композитору Евгению Филатову (The Maneken) и фронтвумен группы ONUKA Нате Жижченко.

"Со второго (VIDLIK. Ред.) мне отписала Ната, что вместе с Евгением приглашают меня встретиться. Тогда мы выпустили мой первый EP альбом", — вспомнила Шемаева.

Артистка опубликовала совместное фото с Натой и Евгением. Jerry Heil назвала их "крашами" и отметила именно они поверили в нее. Отметим, что первый хит Шемаевой, а именно "Охрана, отмєна", вышел весной 2019 года. Сейчас на своих концертах Jerry Heil не исполняет композицию.

Jerry Heil с Филатовым и Жижченко
Jerry Heil с Филатовым и Жижченко. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil покорила Каннский кинофестиваль эффектным образом. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024", прошедшее в шведском Мальме.

музыка
ONUKA
Jerry Heil
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра