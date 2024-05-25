Кто из украинских знаменитостей помог Jerry Heil в начале ее карьеры

Певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

Бронзовый призер конкурса "Евровидение-2024" (совместно с рэпером Alyona Alyona) певица Jerry Heil начала музыкальную карьеру в середине 2010-х. Тогда Яну Шемаеву (настоящее имя артистки) существенно поддержали две звезды украинского шоу-бизнеса.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Jerry Heil.

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Jerry Heil о тех, кто поверил в нее

Еще до того, как Яна Шемаева пошла на телешоу "Х-Фактор" (осенью 2018-го), она послала демки своих песен на два лейбла: Ивана Дорна (Masterskaya) и VIDLIK. Последний принадлежит звездной паре, композитору Евгению Филатову (The Maneken) и фронтвумен группы ONUKA Нате Жижченко.

"Со второго (VIDLIK. — Ред.) мне отписала Ната, что вместе с Евгением приглашают меня встретиться. Тогда мы выпустили мой первый EP альбом", — вспомнила Шемаева.

Артистка опубликовала совместное фото с Натой и Евгением. Jerry Heil назвала их "крашами" и отметила — именно они поверили в нее. Отметим, что первый хит Шемаевой, а именно "Охрана, отмєна", вышел весной 2019 года. Сейчас на своих концертах Jerry Heil не исполняет композицию.

Jerry Heil с Филатовым и Жижченко. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil покорила Каннский кинофестиваль эффектным образом. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024", прошедшее в шведском Мальме.