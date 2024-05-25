Кто из украинских знаменитостей помог Jerry Heil в начале ее карьеры

Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры
Бронзовый призер конкурса "Евровидение-2024" (совместно с рэпером Alyona Alyona) певица Jerry Heil начала музыкальную карьеру в середине 2010-х. Тогда Яну Шемаеву (настоящее имя артистки) существенно поддержали две звезды украинского шоу-бизнеса.
Соответствующая сториз появилась в Instagram Jerry Heil.
Jerry Heil о тех, кто поверил в нее
Еще до того, как Яна Шемаева пошла на телешоу "Х-Фактор" (осенью 2018-го), она послала демки своих песен на два лейбла: Ивана Дорна (Masterskaya) и VIDLIK. Последний принадлежит звездной паре, композитору Евгению Филатову (The Maneken) и фронтвумен группы ONUKA Нате Жижченко.
"Со второго (VIDLIK. — Ред.) мне отписала Ната, что вместе с Евгением приглашают меня встретиться. Тогда мы выпустили мой первый EP альбом", — вспомнила Шемаева.
Артистка опубликовала совместное фото с Натой и Евгением. Jerry Heil назвала их "крашами" и отметила — именно они поверили в нее. Отметим, что первый хит Шемаевой, а именно "Охрана, отмєна", вышел весной 2019 года. Сейчас на своих концертах Jerry Heil не исполняет композицию.
Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil покорила Каннский кинофестиваль эффектным образом. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024", прошедшее в шведском Мальме.
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