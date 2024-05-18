Jerry Heil встретилась в Каннах с оскароносным украинским режиссером Мстиславом Черновым

Певица Jerry Heil и режиссер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/thejerryheil

После удачного выступления на конкурсе "Евровидение-2024" (с рэпером Alyona Alyona), певица Jerry Heil полетела на Каннский кинофестиваль, который проходит на Лазурном побережье Франции. Там Яна Шемаева (настоящее имя артистки) познакомилась с оскароносным украинским режиссером Мстиславом Черновым.

Об этом Jerry Heil рассказала в своих соцсетях.

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По словам певицы, она встретила Мстислава Чернова на украинском мероприятии на Каннском кинофестивале. Jerry Heil отметила: она всегда мечтала о том, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии.

"Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино. Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили "Оскар" — они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда", — отметила Яна.

Шемаева выразила уверенность, что украинская культура объединит мир своей аутентикой, искренностью и глубиной. Отметим, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине первую награду премии "Оскар" в марте этого года.

Что делает Jerry Heil в Каннах

Певица стала хедлайнером на благотворительном мероприятии Ukrainian Fashion Film Festival, который пройдет в воскресенье, 19 мая. Jerry Heil отметила, что в этом году на Каннском кинофестивале много украинцев.

"Я даю концерт на благотворительном мероприятии здесь же. Поэтому очень хочу увидеть вас после "Евровидения", хочется попасть в украинское окружение очень сильно", — рассказала Jerry Heil в Instastories.

Афиша мероприятия в Каннах с Jerry Heil. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" покажут по телевидению. Также мы рассказывали, что Одесский международный кинофестиваль открыл бесплатную аккредитацию для военных.