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Jerry Heil представила авторскую щедривку

22 декабря 2023 20:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil представила авторскую щедривку
Певица Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица и автор песен Jerry Heil (Яна Шемаева) выпустила аутентичную авторскую щедривку с символическим названием "МАЛАНКА". Ведь второй Святой вечер в нашей стране называют Щедрый вечер или Маланка.

Об этом Новини.LIVE сообщает менеджер артистки.

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По словам Яны, в новом треке она совмещает и настоящее, и прошлое. А именно времена Маланки, рассказав во втором куплете традиции нашего народа на Щедрый вечер, о том, что водили Маланку в дом, давали орешки и щедровали.

"Это своеобразная украинская мантра, которая возносит слушателя и одновременно заземляет аутентичным звучанием. Припев хоть и звучит, как народная песня, но авторский, потому что я считаю: этнос жив, пока живы традиции — а они лишь до сих пор по-настоящему живы, пока народное творчество творится", прокомментировала премьеру Jerry Heil.

В видеоклипе к треку совмещены современные элементы жизни украинской столицы и традиции Маланки с ее колоритом, костюмами и вайбом.

"Цель видео — демонстрировать, что традиции могут существовать только тогда, когда адаптируются к современному миру и продолжают содержать", отмечает артистка.

В первом куплете 28-летняя представительница украинского шоу-бизнеса поет о настоящем. Тяжелая зима, к которой невозможно, казалось, привыкнуть, но уже второй раз народ находит в себе моральные силы даже накрыть стол на двенадцать блюд и поблагодарить Бога и ВСУ за наступление Нового года.

"Второй куплет — это действительно народная щедривка. И это действительно — ценность и редкость, ведь все произведения, напоминавшие нашему народу о настоящих корнях и традициях, истреблялись советской властью", — подытожила Jerry Heil.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil заинтриговала масштабом предстоящего выступления на Нацотборе на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что alyona alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество.

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