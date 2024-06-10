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Jerry Heil раскрыла символизм своего наряда на красной дорожке Каннского кинофестиваля

10 июня 2024 12:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil на красной дорожке Канн — певица рассказала, что символизирует ее образ
Украинская певица Jerry Heil. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil после бронзы на Евровидении-2024 засияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда объяснила, какой символизм дизайнеры закладывали в ее изысканный наряд на этом мероприятии.

Об этом она рассказала в интервью в программе "Завтрак с 1+1".

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Образ Jerry Heil для красной дорожки Канн

После финала Евровидения-2024 Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Исполнительница прошлась красной дорожкой мероприятия в длинном изысканном платье черного цвета, которое она дополнила латами, с которыми она выступала на Евровидении и маленькой серебряной сумочкой с головным убором из цепочек.

Наряды для певицы создали украинские бренды. В частности, черное платье для нее сшил GUDU (дизайнер Лаша Мдинарадзе), а серебряную сумочку разработал Sfurato (основательница — Екатерина Тутерова).

Jerry Heil раскрыла символизм своего наряда на красной дорожке Каннского кинофестиваля - фото 1
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Артистка призналась, что на красной дорожке Канн она так же, как и на Евровидении, хотела привлечь внимание мира к силе и выдержке украинок. Несмотря на ежедневные атаки врага и боль потерь, женщины продолжают содержать семью, родных и работать на благо страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

"Мы наполняем это смыслом устойчивости. Украинские женщины — это женщины, на плечи которых легло столько ответственности, столько работы. Это сегодняшнее лицо победы украинского народа. Мы это так транслировали, и многие это считывали", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024".

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