Jerry Heil подробно показала, кто и как создавал ее наряды на конкурс Евровидение

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на конкурсе "Евровидение-2024". Фото: Instagram/thejerryheil

В этом году выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе "Евровидение-2024", проходившем в шведском Мальме, привлекло внимание миллионов зрителей на разных континентах. В итоге украинки заняли почетное третье место. Jerry Heil поделилась подробностями создания ее образа для песенного конкурса.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Яны Шемаевой (настоящее имя артистки).

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Образ Jerry Heil для Евровидения-2024

Перед отъездом в Мальме Яна Шемаева начала плотную коммуникацию с дизайнером Маргаритой Шекел. По словам Jerry Heil — ее образ о нежности и силе. А референсами в результате поисков стали архангел Михаил — символ-оберег, изображенный на гербе родного города певицы (Василькова). А также княгиня Ольга.

"Это была сложная, долгая работа талантливых мастеров. Заметили ли вы все детали и все отсылки, заложенные нашей командой? Это ведь не просто костюмы. Каждая деталь — символ", — отметила Яна.

Jerry Heil утверждает, что дизайнеры украинского бренда LUVI создали все: от эскизов до конечного результата на сцене.

"Каждая новая примерка вносила новые правки: еще больше обжечь платье настоящим огнем, еще больше порезать ткань. Это не просто платье. Она — символ судьбы женщин, символ стойкости, силы воли. Символ пути к победе! Символ борьбы за справедливость", — призналась Яна.

Элементы образа Jerry Heil для "Евровидения-2024". Фото: Instagram/thejerryheil

Металлическое плечо-доспех создал одесский художник Андрей Черногор. По словам Jerry Heil, он вылит из металла, поэтому тяжелый и оставил певице на теле синяки.

"Которые я даже полюбила, потому что они тоже стали частью номера. Завершили образ ювелирные украшения от художницы Кати Тутеровой, изготовленные из олова", — подытожила Jerry Heil.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024".