Jerry Heil подробно показала, кто и как создавал ее наряды на конкурс Евровидение

Jerry Heil раскрыла символизм своего наряда на Евровидении
В этом году выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе "Евровидение-2024", проходившем в шведском Мальме, привлекло внимание миллионов зрителей на разных континентах. В итоге украинки заняли почетное третье место. Jerry Heil поделилась подробностями создания ее образа для песенного конкурса.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Яны Шемаевой (настоящее имя артистки).
Образ Jerry Heil для Евровидения-2024
Перед отъездом в Мальме Яна Шемаева начала плотную коммуникацию с дизайнером Маргаритой Шекел. По словам Jerry Heil — ее образ о нежности и силе. А референсами в результате поисков стали архангел Михаил — символ-оберег, изображенный на гербе родного города певицы (Василькова). А также княгиня Ольга.
"Это была сложная, долгая работа талантливых мастеров. Заметили ли вы все детали и все отсылки, заложенные нашей командой? Это ведь не просто костюмы. Каждая деталь — символ", — отметила Яна.
Jerry Heil утверждает, что дизайнеры украинского бренда LUVI создали все: от эскизов до конечного результата на сцене.
"Каждая новая примерка вносила новые правки: еще больше обжечь платье настоящим огнем, еще больше порезать ткань. Это не просто платье. Она — символ судьбы женщин, символ стойкости, силы воли. Символ пути к победе! Символ борьбы за справедливость", — призналась Яна.
Металлическое плечо-доспех создал одесский художник Андрей Черногор. По словам Jerry Heil, он вылит из металла, поэтому тяжелый и оставил певице на теле синяки.
"Которые я даже полюбила, потому что они тоже стали частью номера. Завершили образ ювелирные украшения от художницы Кати Тутеровой, изготовленные из олова", — подытожила Jerry Heil.
Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil показала знаменитостей, которые помогли ей в начале карьеры. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала закулисье "Евровидения-2024".
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