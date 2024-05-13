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Вище Тейлор Свіфт та Дуа Ліпи — хіт України на Євробаченні підкорює світові чарти

13 травня 2024 21:15
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Стас Кожушко
Редактор
Alyona Alyona та Jerry Heil підкорюють світовий чарт iTunes — яке місце в українок
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Традиційно, після фіналу "Євробачення-2024" композиції деяких учасників потрапляють до світових музичних чартів. Не стала виключенням і пісня Teresa & Maria від представниць України Alyona Alyona та Jerry Heil. 

Про це Яна Шемаєва (Jerry Heil) розповіла у своїх соцмережах.

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Успіх Teresa & Maria в музичних чартах

Яна Шемаєва не стримувала емоцій та повідомила — їхня конкурсна пісня посідає 23 місце у світовому чарті iTunes. Teresa & Maria обійшла такі хіти, як Fortnight (Тейлор Свіфт), Forever (Loreen), Training Season (Дуа Ліпа), Not Like Us (Кендрік Ламар) та інші.

"Я хочу плакати, не можу. Ми на усіх інтерв’ю з Альоною казали, що ми перемогли, що українська музика почне нарешті свій шлях, заслужено стане у світових чартах. . І ми зараз у світовому чарті iTunes з 200 на 23 місці", — зазначила Jerry Heil.

Позиція української пісні з "Євробачення-2024" в чарті iTunes
Топ-30 найкращих пісень у світовому чарті iTunes станом на 13.05.2024. Скриншот: kworb.net

Якщо брати конкурсні композиції "Євробачення-2024", то вище за Alyona Alyona та Jerry Heil розташувалися лише:

  • 6 місце, Nemo — The Code (переможці, Швейцарія);
  • 7 місце, Еден Голан — Hurricane (5 місце на конкурсі, Ізраїль);
  • 10 місце, Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (2 місце на конкурсі, Хорватія);
  • 12 місце, Slimane — Mon amour (4 місце на конкурсі, Франція);
  • 20 місце, Nebulossa — ZORRA (22 місце на конкурсі, Іспанія).

У світовому чарті Apple Music композиція Teresa & Maria займає 72 місце. Це поки що найвища позиція Alyona Alyona та Jerry Heil в цьому престижному музичному рейтингу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona повернулася з "Євробачення-2024" та поділилася шокуючими подробицями конкурсу. Також ми розповідали, що представниці від України на "Євробаченні-2024" випустили новий спільний хіт.

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
Євробачення-2024

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