Alyona Alyona та Jerry Heil підкорюють світовий чарт iTunes — яке місце в українок

Традиційно, після фіналу "Євробачення-2024" композиції деяких учасників потрапляють до світових музичних чартів. Не стала виключенням і пісня Teresa & Maria від представниць України Alyona Alyona та Jerry Heil.

Про це Яна Шемаєва (Jerry Heil) розповіла у своїх соцмережах.

Успіх Teresa & Maria в музичних чартах

Яна Шемаєва не стримувала емоцій та повідомила — їхня конкурсна пісня посідає 23 місце у світовому чарті iTunes. Teresa & Maria обійшла такі хіти, як Fortnight (Тейлор Свіфт), Forever (Loreen), Training Season (Дуа Ліпа), Not Like Us (Кендрік Ламар) та інші.

"Я хочу плакати, не можу. Ми на усіх інтерв’ю з Альоною казали, що ми перемогли, що українська музика почне нарешті свій шлях, заслужено стане у світових чартах. . І ми зараз у світовому чарті iTunes з 200 на 23 місці", — зазначила Jerry Heil.

Якщо брати конкурсні композиції "Євробачення-2024", то вище за Alyona Alyona та Jerry Heil розташувалися лише:

6 місце, Nemo — The Code (переможці, Швейцарія);

7 місце, Еден Голан — Hurricane (5 місце на конкурсі, Ізраїль);

10 місце, Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (2 місце на конкурсі, Хорватія);

12 місце, Slimane — Mon amour (4 місце на конкурсі, Франція);

20 місце, Nebulossa — ZORRA (22 місце на конкурсі, Іспанія).

У світовому чарті Apple Music композиція Teresa & Maria займає 72 місце. Це поки що найвища позиція Alyona Alyona та Jerry Heil в цьому престижному музичному рейтингу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona повернулася з "Євробачення-2024" та поділилася шокуючими подробицями конкурсу.