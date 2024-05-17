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Jerry Heil и Alyona Alyona устроили зажигательные танцы в клипе на новую песню

17 мая 2024 20:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil и Alyona Alyona представили клип на новый хит Подоляночка
Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: менеджмент Jerry Heil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2024", в ночь на 12 мая, представительницы нашей страны, Alyona Alyona и Jerry Heil презентовали новую песню "Подоляночка". Теперь же они порадовали поклонников mood-video на нее.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Jerry Heil.

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Сразу после релиза композиция попала в тренды YouTube. Это современная версия известной народной песни от Яны Шемаевой и Алены Савранено (настоящие имена артисток).

"Все мы знаем "Подоляночку" из детсада. "Ой встань, подоляночка!" в нашей интерпретации — обращение к каждой девочке и женщине, которая, возможно, чувствует отчаяние. Мы продолжаем говорить о важности единения женщин и выступаем против мизогинии: внешней и внутренней", прокомментировала премьеру Jerry Heil.

В новом клипе бронзовые призерки "Евровидения-2024" танцуют с девушками в аутентичных образах. Артистки исполняют песню на двух языках: украинском и английском. Режиссером черно-белого клипа выступил Вадим Пинягин.

"Сейчас в мире каждый день что-то меняется, видение чего-то. Но всегда в этих изменениях будет главная сила — женщина. Я наверняка никогда не прекращу писать о женщинах и для женщин, потому что женщины прекрасны. Каждая прекрасна", — отметила Alyona Alyona.

Напомним, ранее мы писали, что Alyona Alyona и Jerry Heil преподнесли победителям "Евровидения-2024" сюрприз. Также мы рассказывали, что хит Украины на "Евровидении-2024" попал в престижные мировые чарты.

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