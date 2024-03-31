Jerry Heil та Alyona Alyona заспівали на пре-паті Євробачення — відео

Співачки Jerry Heil та alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Співачка Jerry Heil та реп-виконавиця Alyona Alyona побували на Pre-Party Євробачення-2024 у Мадриді. Зірки познайомилися з учасниками пісенного конкурсу та запалили аудиторію своїм виступом.

Відповідні кадри з'явились на Instagram-сторінці Суспільного.

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У іспанському Мадриді відбулося пре-паті Євробачення-2024, на яке завітали представниці від України, співачки Jerry Heil та Alyona Alyona. Артистки познайомилися із представниками Данії, Ірландії, Німеччини, Швеції, Фінляндії та із солісткою українського гурту "Go_A" Катериною Павленко, яка представляла Україну на Євробаченні у 2021 році.

Артистки тепло поспілкувалися з іншими учасниками пісенного конкурсу обіймалися та заспівали пісню Teresa & Maria, із якою будуть представляти Україну на сцені Євробачення-2024 у шведському місті Мальме.

Цікаво, що під час виконання пісні, іноземці підспівували нашим зіркам та підтримували оплесками.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення-2024 відбудеться 7 травня і у ньому візьмуть участь 15 країн. Другий півфінал відбудеться 9 травня і у ньому виступатимуть 16 країн. Відомо, Україна виступить у першому півфіналі під номером 5. Переможця пісенного конкурсу оберуть 11 травня.

Нагадаємо, ми розповідали, що шанси України на перемогу в Євробаченні значно зменшились. Також грузинська співачка втратила рідного брата.