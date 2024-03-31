Jerry Heil и Alyona Alyona спели на пре-пате Евровидения — видео

Jerry Heil и alyona alyona зажгли на пре-пати Евровидения в Мадриде
Певица Jerry Heil и рэп-исполнительница Alyona Alyona побывали на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде. Звезды познакомились с участниками песенного конкурса и зажгли аудиторию своим выступлением.
Соответствующие кадры появились на Instagram-странице Суспільного.
Представительницы Украины на Евровидении-2024 посетили Испанию
В испанском Мадриде состоялось пре-пати Евровидения-2024, которое посетили представительницы от Украины, певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Артистки познакомились с представителями Дании, Ирландии, Германии, Швеции, Финляндии и солисткой украинской группы Go_A Екатериной Павленко, которая представляла Украину на Евровидении в 2021 году.
Артистки тепло пообщались с другими участниками песенного конкурса, по обнимались и спели песню Teresa & Maria, с которой будут представлять Украину на сцене Евровидения-2024 в шведском городе Мальме.
Интересно, что во время исполнения песни, иностранцы подпевали нашим звездам и поддерживали аплодисментами.
Напомним, первый полуфинал Евровидения-2024 состоится 7 мая и в нем примут участие 15 стран. Второй полуфинал состоится 9 мая и в нем выступят 16 стран. Известно, что Украина выступит в первом полуфинале под номером 5. Победителя песенного конкурса выберут 11 мая.
Напомним, мы рассказывали, что шансы Украины на победу в Евровидении значительно снизились. Также грузинская певица лишилась родного брата.
Читайте Новини.LIVE!