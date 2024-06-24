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Jerry Heil вразила українців неймовірним виступом — відео

24 червня 2024 12:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Jerry Heil захопила українців потужним виступом — відео
Українська співачка Jerry Heil у новій колекції Adidas. Фото: Instagram Jerry Heil
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська співачка і учасниця масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" Jerry Heil вразила шанувальників своїм виступом. Блогерка продемонструвала свої вміння, заспівавши історії, пов’язані з конкурсом, і захопила фанатів своїми здібностями.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Jerry Heil в Instagram.

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Jerry Heil на своєму виступі

На сторінці української співачки з’явилося відео, на якому можна побачити її виступ на сцені. Jerry Heil заспівала біля фортепіано, а потім з мікрофоном під хор позаду себе. Слухаючи українську артистку, можна зробити висновок, що співає вона неймовірно.

Причому, за словами Jerry Heil, ці три композиції, які вона виконала за три хвилини на сцені, стосуються її історії масштабного конкурсу "Євробачення". 

"Три пісні, повʼязані з моєю історією @eurovision, за три хвилини!" — написала в описі під відео Jerry Heil.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Виступ Jerry Heil на сцені. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на виступ Jerry Heil

Послухавши, як співає Jerry Heil, її шанувальники в соціальній мережі Instagram не змогли промовчати і почали висловлювати свою думку. Підписники артистки почали залишати слова захоплення від виступу.

  • Ти неймовірно сильна! Відчувається, як у кожній пісні ти перероджується у щось нове, звучиш з іншими емоціями, іншими сенсами щоразу. Заворожуюче
  • Найкраща співачка України. Біля тебе ніхто навіть і близько не стоїть. Рухайся так і далі. Ти неймовірна
  • Це надзвичайно! Усі три пісні сильні, емоційні і дуже енергетично потужні, мурахи просто не залишають протягом трьох хвилин! Неймовірна
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Виступ Jerry Heil на "Євробаченні"

Не так давно відбувся масштабний пісенний конкурс "Євробачення", де Україну цього року представляв дует реперки Alyona Alyona і співачки Jerry Heil. Попри те, що дівчата посіли третє місце, їхній виступ вийшов дуже потужним. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil показала себе у новому образі. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка і блогерка Jerry Heil пояснила, що означає її образ на "Євробаченні". 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Jerry Heil з'явилася на Каннському фестивалі в ефектному образі.

Євробачення
Jerry Heil
шоу-бізнес
українські зірки

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