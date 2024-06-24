Певица Jerry Heil восхитила украинцев мощным выступлением — видео

Украинская певица Jerry Heil в новой коллекции Adidas. Фото: Instagram Jerry Heil

Молодая украинская певица и участница масштабного песенного конкурса "Евровидение" Jerry Heil поразила поклонников своим выступлением. Блогер продемонстрировала свои умения, исполнив истории, связанные с конкурсом, и восхитила фанатов своими способностями.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Jerry Heil в Instagram.

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Jerry Heil на своем выступлении

На странице украинской певицы появилось видео, где можно увидеть ее выступление на сцене. Jerry Heil спела у фортепиано, а затем с микрофоном под хор позади себя. Слушая украинскую артистку, можно сделать вывод, что поет она невероятно.

Причем, по словам Jerry Heil, эти три композиции, которые она исполнила за три минуты на сцене, касаются ее истории масштабного конкурса "Евровидение".

"Три песни, связанные с моей историей @eurovision, за три минуты!" — написала в описании под видео Jerry Heil.

Выступление Jerry Heil на сцене. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на выступление Jerry Heil

Послушав, как поет Jerry Heil, ее поклонники в социальной сети Instagram не смогли промолчать и стали высказывать свое мнение. Подписчики артистки начали оставлять слова восторга от выступления.

Ты невероятно сильная! Чувствуется, как в каждой песне ты перерождаешься во что-то новое, звучишь с другими эмоциями, другими смыслами каждый раз. Завораживающее

Самая лучшая певица Украины. Возле тебя никто даже и близко не стоит. Двигайся так и дальше. Ты невероятная

Это очень! Все три песни сильные, эмоциональные и очень энергетически мощные, мурашки просто не оставляют в течение трех минут! Невероятная

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Выступление Jerry Heil на "Евровидении"

Недавно состоялся масштабный песенный конкурс "Евровидение", где Украину в этом году представлял дуэт рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil. Несмотря на то, что девушки заняли третье место, их выступление получилось очень мощным.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil показала себя в новом образе.

Ранее мы рассказывали о том, что певица и блогер Jerry Heil объяснила, что означает ее образ на "Евровидении".

Также мы сообщали, что известная артистка Jerry Heil появилась на Каннском фестивале в эффектном образе.