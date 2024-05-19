Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Jerry Heil засияла на красной дорожке в Каннах в роскошном платье и украшениях arrow

Jerry Heil засияла на красной дорожке в Каннах в роскошном платье и украшениях

19 мая 2024 17:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil поразила своим образом на Каннском кинофестивале.
Певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil после бронзы на Евровидении-2024 прошлась по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Звезда поразила своим эффектным нарядом и украшениями.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Jerry Heil на Каннском кинофестивале

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Сразу после финала Евровидения-2024 Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Звезда появилась на красной дорожке в длинном изысканном платье черного цвета.

Дополнила свой роскошный образ певица латами, в которых выходила на сцену Евровидения, маленькой серебряной сумочкой и головным убором из цепочек. Одежду и украшения создавали украинцы. В частности, черное платье сшил для звезды украинский бренд GUDU (дизайнер Лаша Мдинарадзе), а серебряную сумочку разработал Sfurato (основательница — Екатерина Тутерова).

"Украинские вибрации на Каннском фестивале", — лаконично прокомментировала свое появление на красной дорожке звезда.

Также певица поделилась с поклонниками фотографиями с фотосессии в наряде, который выбрала для кинофестиваля.

Jerry Heil примерила образ от украинских дизайнеров
Певица Jerry Heil. Фото: Telegram
Jerry Heil поразила всех на Каннском кинофестивале
Певица Jerry Heil. Фото: Telegram
Jerry Heil засияла в роскошном платье
Певица Jerry Heil. Фото: Telegram

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona представили новую песню "Подоляночка". Также мы рассказывали, что хит Украины на Евровидении-2024 попал в престижные мировые чарты.

Евровидение
Jerry Heil
украинские звезды
певица
Каннский кинофестиваль
платье
образ
стиль
украшения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом