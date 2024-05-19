Jerry Heil поразила своим образом на Каннском кинофестивале.

Певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Известная украинская певица Jerry Heil после бронзы на Евровидении-2024 прошлась по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Звезда поразила своим эффектным нарядом и украшениями.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Jerry Heil на Каннском кинофестивале

Сразу после финала Евровидения-2024 Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Звезда появилась на красной дорожке в длинном изысканном платье черного цвета.

Дополнила свой роскошный образ певица латами, в которых выходила на сцену Евровидения, маленькой серебряной сумочкой и головным убором из цепочек. Одежду и украшения создавали украинцы. В частности, черное платье сшил для звезды украинский бренд GUDU (дизайнер Лаша Мдинарадзе), а серебряную сумочку разработал Sfurato (основательница — Екатерина Тутерова).

"Украинские вибрации на Каннском фестивале", — лаконично прокомментировала свое появление на красной дорожке звезда.

Также певица поделилась с поклонниками фотографиями с фотосессии в наряде, который выбрала для кинофестиваля.

Певица Jerry Heil. Фото: Telegram

Певица Jerry Heil. Фото: Telegram

Певица Jerry Heil. Фото: Telegram

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona представили новую песню "Подоляночка". Также мы рассказывали, что хит Украины на Евровидении-2024 попал в престижные мировые чарты.