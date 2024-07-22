Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кайлі Дженнер похизувалася витонченою фігурою на відпочинку в Італії arrow

Кайлі Дженнер похизувалася витонченою фігурою на відпочинку в Італії

22 липня 2024 12:22
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кайлі Дженнер показалася у відкритій сукні — фото
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер вирушила на відпочинок до Венеції. Вона похизувалася стрункою фігурою у сукні із відкритою спиною.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Кайлі Дженнер у звабливій сукні 

Кайлі Дженнер відпочиває в сонячній Італії. 26-річна зірка реаліті-шоу одягла чорну сукню з відкритою спиною із нової колекції власного бренду одягу Khy. Доповнила свій образ мільярдерка золотими прикрасами та яскравим макіяжем із рожевим хайлайтером.

Модель насолоджується відпочинком у Венеції зі своєю сім'єю та подругою Анастасією Караніколау. Кайлі сфотографували, коли вона прямувала на вечерю з друзями.

Кайлі Дженнер оголила спину
 Кайлі Дженнер у Італії. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайлі Дженнер показалася у сукні
Кайлі Дженнер на відпочинку. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайлі Дженнер показала струнку фігуру
Кайлі Дженнер приміряла звабливу сукню. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.

Італія відпочинок Кайлі Дженнер закордонні зірки фотосесія сукня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди