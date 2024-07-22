Кайлі Дженнер показалася у відкритій сукні — фото

Кайлі Дженнер похизувалася витонченою фігурою на відпочинку в Італії
Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер вирушила на відпочинок до Венеції. Вона похизувалася стрункою фігурою у сукні із відкритою спиною.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Кайлі Дженнер у звабливій сукні
Кайлі Дженнер відпочиває в сонячній Італії. 26-річна зірка реаліті-шоу одягла чорну сукню з відкритою спиною із нової колекції власного бренду одягу Khy. Доповнила свій образ мільярдерка золотими прикрасами та яскравим макіяжем із рожевим хайлайтером.
Модель насолоджується відпочинком у Венеції зі своєю сім'єю та подругою Анастасією Караніколау. Кайлі сфотографували, коли вона прямувала на вечерю з друзями.
Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.
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