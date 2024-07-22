Кайли Дженнер показалась в открытом платье.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда американского телевидения Кайли Дженнер отправилась на отдых в Венецию. Она похвасталась стройной фигурой в платье с открытой спиной.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Кайли Дженнер в соблазнительном платье

Кайли Дженнер отдыхает в солнечной Италии. 26-летняя звезда реалити-шоу надела черное платье с открытой спиной из новой коллекции собственного бренда одежды Khy. Дополнила свой образ миллиардерша золотыми украшениями и ярким макияжем с розовым хайлайтером.

Модель наслаждается отдыхом в Венеции со своей семьей и подругой Анастасией Караниколау. Кайли сфотографировали, когда она направлялась на ужин с друзьями.

Кайли Дженнер в Италии. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер на отдыхе. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер примерила соблазнительное платье. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также звездный нейл-мастер показал маникюр Кайли Дженнер.