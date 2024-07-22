Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кайли Дженнер похвасталась изящной фигурой на отдыхе в Италии arrow

Кайли Дженнер похвасталась изящной фигурой на отдыхе в Италии

22 июля 2024 12:22
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кайли Дженнер показалась в открытом платье.
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда американского телевидения Кайли Дженнер отправилась на отдых в Венецию. Она похвасталась стройной фигурой в платье с открытой спиной.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Кайли Дженнер в соблазнительном платье

Кайли Дженнер отдыхает в солнечной Италии. 26-летняя звезда реалити-шоу надела черное платье с открытой спиной из новой коллекции собственного бренда одежды Khy. Дополнила свой образ миллиардерша золотыми украшениями и ярким макияжем с розовым хайлайтером.

Модель наслаждается отдыхом в Венеции со своей семьей и подругой Анастасией Караниколау. Кайли сфотографировали, когда она направлялась на ужин с друзьями.

Кайли Дженнер обнажила спину
Кайли Дженнер в Италии. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер показалась в платье
Кайли Дженнер на отдыхе. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер показала стройную фигуру
Кайли Дженнер примерила соблазнительное платье. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также звездный нейл-мастер показал маникюр Кайли Дженнер.

Италия отдых Кайли Дженнер зарубежные звезды фотосессия платье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды