Кайли Дженнер показалась в открытом платье.

Кайли Дженнер похвасталась изящной фигурой на отдыхе в Италии
Звезда американского телевидения Кайли Дженнер отправилась на отдых в Венецию. Она похвасталась стройной фигурой в платье с открытой спиной.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Кайли Дженнер в соблазнительном платье
Кайли Дженнер отдыхает в солнечной Италии. 26-летняя звезда реалити-шоу надела черное платье с открытой спиной из новой коллекции собственного бренда одежды Khy. Дополнила свой образ миллиардерша золотыми украшениями и ярким макияжем с розовым хайлайтером.
Модель наслаждается отдыхом в Венеции со своей семьей и подругой Анастасией Караниколау. Кайли сфотографировали, когда она направлялась на ужин с друзьями.
Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также звездный нейл-мастер показал маникюр Кайли Дженнер.
Читайте Новини.LIVE!