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Нейл-майстер Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер показала найтрендовіший манікюр цього літа

4 липня 2024 21:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Манікюр Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер — головні тренди манікюру на літо 2024
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірковий майстер манікюру Зола Ганзорігт поділилася кількома милими та стильними дизайнами, які вона створила на нігтях моделей Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер. Знаменитості полюбляють додати трохи яскравості у класичні кольори.

Відповідні фото спеціаліст розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Ганзорігт, Гейлі Бібер полюбляє нюдові кольори, однак спекотного літа модель вирішила додати своєму стилю яскравих елементів. Її прозорі нігтики  прикрашають крихітні зображення моркви, вишень та кукурудзи, а також інших барвистих фруктів та овочів.

Нейл-майстер Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер показала найтрендовіший манікюр цього літа - фото 1
Манікюр Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/
Нейл-майстер Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер показала найтрендовіший манікюр цього літа - фото 2
Манікюр Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Кайлі Дженнер цього літа обрала жовтий французький манікюр з крихітними жителями літнього саду. На відео,  опублікованих майстром, модель хизується свіженькими нігтиками із комахами, равликами та навіть черв'ячком.

На манікюр до Ганзорігт ходять багато знаменитостей і дуже часто її роботи стають трендовими. Зокрема, у 2022 році вона створила знаменитий манікюр Бібер "глазурований пончик", який став вірусним після того, як модель дебютувала з райдужним білосніжним манікюром на Met Gala того ж року.

Нейл-майстер Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер показала найтрендовіший манікюр цього літа - фото 3
Манікюр Гейлі Бібер "глазурований пончик". Фото: instagram.com/haileybieber/

Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також ми показали найспокусливіші образи вагітної Гейлі Бібер.

Кайлі Дженнер манікюр Гейлі Бібер закордонні зірки стиль нігті мода-2024

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