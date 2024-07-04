Манікюр Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер — головні тренди манікюру на літо 2024

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірковий майстер манікюру Зола Ганзорігт поділилася кількома милими та стильними дизайнами, які вона створила на нігтях моделей Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер. Знаменитості полюбляють додати трохи яскравості у класичні кольори.

Відповідні фото спеціаліст розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Ганзорігт, Гейлі Бібер полюбляє нюдові кольори, однак спекотного літа модель вирішила додати своєму стилю яскравих елементів. Її прозорі нігтики прикрашають крихітні зображення моркви, вишень та кукурудзи, а також інших барвистих фруктів та овочів.

Манікюр Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Манікюр Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Кайлі Дженнер цього літа обрала жовтий французький манікюр з крихітними жителями літнього саду. На відео, опублікованих майстром, модель хизується свіженькими нігтиками із комахами, равликами та навіть черв'ячком.

На манікюр до Ганзорігт ходять багато знаменитостей і дуже часто її роботи стають трендовими. Зокрема, у 2022 році вона створила знаменитий манікюр Бібер "глазурований пончик", який став вірусним після того, як модель дебютувала з райдужним білосніжним манікюром на Met Gala того ж року.

Манікюр Гейлі Бібер "глазурований пончик". Фото: instagram.com/haileybieber/

Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також ми показали найспокусливіші образи вагітної Гейлі Бібер.