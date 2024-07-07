Кайлі Дженнер у бікіні — зірка презентувала нову колекцію свого бренду

Мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалася ідеальним тілом у рекламі власного бренду
Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер показалася у рекламі нової лінійки купальників власного бренду. Зірка позувала перед камерою на сонячному узбережжі.
Відповідні кадри вона опублікувала на сторінці свого бренду KHY в Instagram.
Кайлі Дженнер вразила фігурою
Нові кадри з моделлю поринають глядачів в атмосферу літа. Модель позує перед камерою із величезною мушлею на залитому сонцем пляжі.
Зірка продемонструвала звабливі вигини у бікіні темно-коричневого, червоного та помаранчевого кольору. Вона доповнила свій образ масивними прикрасами з мушлів, а волосся спадало на плечі дрібними об'ємними кучерями.
У підписі до посту модель зазначила, що купальники з її нової колекції "Drop 800: The Vacation Shop" можна буде придбати вже з наступного четверга.
Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.
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