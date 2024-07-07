Кайлі Дженнер у бікіні — зірка презентувала нову колекцію свого бренду

Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер показалася у рекламі нової лінійки купальників власного бренду. Зірка позувала перед камерою на сонячному узбережжі.

Відповідні кадри вона опублікувала на сторінці свого бренду KHY в Instagram.

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Нові кадри з моделлю поринають глядачів в атмосферу літа. Модель позує перед камерою із величезною мушлею на залитому сонцем пляжі.

Зірка продемонструвала звабливі вигини у бікіні темно-коричневого, червоного та помаранчевого кольору. Вона доповнила свій образ масивними прикрасами з мушлів, а волосся спадало на плечі дрібними об'ємними кучерями.

Мільярдерка Кайлі Дженнер позує у бікіні. Фото: instagram.com/khy/

Мільярдерка Кайлі Дженнер на пляжі. Фото: instagram.com/khy/

Мільярдерка Кайлі Дженнер випускає нову колекцію купальників. Фото: instagram.com/khy/

У підписі до посту модель зазначила, що купальники з її нової колекції "Drop 800: The Vacation Shop" можна буде придбати вже з наступного четверга.

Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.