Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику
Бизнесвуман Кайли Дженнер контролирует своего бойфренда, актера Тимоти Шаламе, боясь повторения ситуации с Тревисом Скоттом. После измен бывшего возлюбленного она не доверяет мужчинам.
Об этом пишет Heat World.
Кайли установила для Тимоти жесткие правила общения
Ранее все обсуждали инцидент на церемонии вручения премии "Золотой глобус": читающие по губам зрители заявили, что Селена Гомес пожаловалась Тейлор Свифт на Кайли, которая не дала ей сфотографироваться с Шаламе. Сам Тимоти это отрицает и Селена Гомес также заявила, что не говорила о нем с Тейлор Свифт.
"Во-первых, Кайли хотела, чтобы он разорвал связи со всеми своими бывшими, даже с теми, кого он до сих пор считает друзьями. Он встречался с гораздо большим количеством девушек, чем кто-то думает, включая Лили-Роуз Депп и Лурдес Леон. Но Кайли с подозрением относится ко всем женщинам в его жизни, даже к тем, с которыми он работает, Тимоти дал Кайли пароли от своих социальных сетей, и у него установлена программа, которая круглосуточно показывает ей его местонахождение, он защищает ее, когда его друзья ее критикуют", — делится инсайдер.
Такое поведение, по словам источника, объясняется тем, что бывший бойфренд Кайли Тревис Скотт, от которого она родила двое детей, постоянно проводил время на вечеринках в компании других женщин.
"Кайли прошла через ад. Она потеряла способность доверять и стала глубоко неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти. Она не хочет, чтобы он фотографировался с другими женщинами. Она знает, что это породит слухи, и не может справиться с этим", — добавляет он.
Инсайдер объяснил и тот факт, что Кайли и Тимоти еще ни разу не вышли на красную дорожку, хотя их нередко видели вместе на мероприятиях. Это вроде бы связано с тем, что Кайли не хочет, чтобы ее использовали для пиара.
"Тимоти дан строгий приказ не вспоминать ее имя в каких-либо интервью. И пока она не будет готова публиковать их общие фотографии, ему тоже нельзя", — рассказал источник из окружения Кайли.
"Кайли сказала ему, что, если он хочет быть в ее жизни, он должен оправдать ее ожидания, в том числе следовать за длинному и порой странному списку того, чего можно, и чего нельзя", — добавляет инсайдер.
Напомним, супермодель Кендалл Дженнер выгуляла соблазнительное мини-платье на морозе.
Ранее пышнотелая Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.
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