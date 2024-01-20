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Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику

20 января 2024 15:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Фото: CBS
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бизнесвуман Кайли Дженнер контролирует своего бойфренда, актера Тимоти Шаламе, боясь повторения ситуации с Тревисом Скоттом. После измен бывшего возлюбленного она не доверяет мужчинам.

Об этом пишет Heat World.

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Ранее все обсуждали инцидент на церемонии вручения премии "Золотой глобус": читающие по губам зрители заявили, что Селена Гомес пожаловалась Тейлор Свифт на Кайли, которая не дала ей сфотографироваться с Шаламе. Сам Тимоти это отрицает и Селена Гомес также заявила, что не говорила о нем с Тейлор Свифт.

 

"Во-первых, Кайли хотела, чтобы он разорвал связи со всеми своими бывшими, даже с теми, кого он до сих пор считает друзьями. Он встречался с гораздо большим количеством девушек, чем кто-то думает, включая Лили-Роуз Депп и Лурдес Леон. Но Кайли с подозрением относится ко всем женщинам в его жизни, даже к тем, с которыми он работает, Тимоти дал Кайли пароли от своих социальных сетей, и у него установлена программа, которая круглосуточно показывает ей его местонахождение, он защищает ее, когда его друзья ее критикуют", — делится инсайдер.

 

Такое поведение, по словам источника, объясняется тем, что бывший бойфренд Кайли Тревис Скотт, от которого она родила двое детей, постоянно проводил время на вечеринках в компании других женщин.

"Кайли прошла через ад. Она потеряла способность доверять и стала глубоко неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти. Она не хочет, чтобы он фотографировался с другими женщинами. Она знает, что это породит слухи, и не может справиться с этим", — добавляет он.

Инсайдер объяснил и тот факт, что Кайли и Тимоти еще ни разу не вышли на красную дорожку, хотя их нередко видели вместе на мероприятиях. Это вроде бы связано с тем, что Кайли не хочет, чтобы ее использовали для пиара.

"Тимоти дан строгий приказ не вспоминать ее имя в каких-либо интервью. И пока она не будет готова публиковать их общие фотографии, ему тоже нельзя", — рассказал источник из окружения Кайли.

"Кайли сказала ему, что, если он хочет быть в ее жизни, он должен оправдать ее ожидания, в том числе следовать за длинному и порой странному списку того, чего можно, и чего нельзя", — добавляет инсайдер.

Напомним, супермодель Кендалл Дженнер выгуляла соблазнительное мини-платье на морозе.

Ранее пышнотелая Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.

Кайли Дженнер
Тимати
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Тимоти Шаламе

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