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Камалия неожиданно провела ревизию туалетов в Великобритании

29 июня 2024 23:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалия неожиданно провела ревизию британских туалетов
Певица Камалия. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Камалия приехала в столицу Великобритании, где после начала полномасштабной войны живут дочери. Вместе с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, артистка посетила одно из мероприятий и устроила ревизию местным биотуалетам.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Камалии.

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Певица с бывшим мужем посетили ежегодный школьный спортивный день — соревнования по легкой атлетике. Камалия показала на видео Мирабеллу и Арабеллу, которые оканчивают учебный год. Для мероприятия артистка выбрала яркий костюм с короткими шортами и топом.

В сообщении Камалия упомянула не только спортивные успехи дочерей. Артистка сняла на видео биотуалеты, установленные по периметру. Певица рукой подняла сиденье и показала, в каком состоянии туалет.

Камалия в туалете
Неожиданный контент в соцсетях Камалии. Скриншоты: Instagram/kamaliyaofficial
Камалия в туалете поднимает сиденье
Камалия в туалете поднимала сиденье рукой. Скриншоты: Instagram/kamaliyaofficial

"В конце дня они оставались чистыми, и это прекрасно! Это напомнило мне, как важно соблюдать чистоту и уважать окружающих нас людей и у нас дома. Давайте будем внимательны друг к другу и к нашему окружению", — призвала Камалия.

Камалия ревизия туалетов
Камалия в восторге от состояния туалетов в Великобритании. Скриншоты: Instagram/kamaliyaofficial

Напомним, ранее мы писали, что певица Мишель Андраде рассекретила самый дорогой подарок от таинственного возлюбленного. Также мы рассказывали, что посещение Настей Каменских киевского метрополитена раскритиковали в соцсетях.

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Камалия
украинские звезды
Великобритания

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