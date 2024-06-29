Камалия неожиданно провела ревизию британских туалетов

Камалия неожиданно провела ревизию туалетов в Великобритании
Певица Камалия приехала в столицу Великобритании, где после начала полномасштабной войны живут дочери. Вместе с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, артистка посетила одно из мероприятий и устроила ревизию местным биотуалетам.
Соответствующее видео появилось в соцсетях Камалии.
Камалия проверила британские туалеты
Певица с бывшим мужем посетили ежегодный школьный спортивный день — соревнования по легкой атлетике. Камалия показала на видео Мирабеллу и Арабеллу, которые оканчивают учебный год. Для мероприятия артистка выбрала яркий костюм с короткими шортами и топом.
В сообщении Камалия упомянула не только спортивные успехи дочерей. Артистка сняла на видео биотуалеты, установленные по периметру. Певица рукой подняла сиденье и показала, в каком состоянии туалет.
"В конце дня они оставались чистыми, и это прекрасно! Это напомнило мне, как важно соблюдать чистоту и уважать окружающих нас людей и у нас дома. Давайте будем внимательны друг к другу и к нашему окружению", — призвала Камалия.
Напомним, ранее мы писали, что певица Мишель Андраде рассекретила самый дорогой подарок от таинственного возлюбленного. Также мы рассказывали, что посещение Настей Каменских киевского метрополитена раскритиковали в соцсетях.
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