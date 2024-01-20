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Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі"

20 січня 2024 11:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі"
Кадр з кліпу співачка KAMALIYA. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ще влітку минулого року, на тлі успіху в кінопрокаті стрічки "Барбі", співачка Камалія презентувала нову англомовну пісню Time Out. За словами артистки, вона пропонувала її як саундтрек для стрічки, втім режисерка Грета Гервіг відмовила. І ось пройшло пів року, як трек потрапив до одного з європейський музичних чартів. 

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

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Українська співачка потрапила до італійського музичного чарту iTunes. Її англомовна композиція стартувала з 12 місця, хоча у своїх соцмережах артистка чомусь пише про шосту сходинку. Також ексдружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура розповіла, що посприяло успіху в європейській країні.

"Важливою подією для Камалії став нещодавній візит до Італії, де вона була гостею шоу Magnifica Sicilia на Vetrina TV у Мессіні, де зустрілася з громадами співвітчизників у залі Pace del Mela", — йдеться в дописі артистки.

В кліпі Камалія зіграла роль ляльки Барбі. Вже не вперше у відео артистки окрім чоловіка, знялись її донечки, близнючки Арабелла та Мірабелла. Щоправда, за весь цей час відео набрало лише 25 тисяч переглядів. 

За словами Камалії, попри відмову Голлівуду взяти Time Out для "Барбі", пісня  живе своїм власним "життям" і продовжує сприйматися фанатами, як неофіційний саундтрек до фільму. Текст пісні написав ексчоловік артистки, Захур. 

Італійський чарт iTunes на ранок 20.01.2024. Скриншот: kworb.net

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалію побачили в компанії з колишнім чоловіком-мільярдером. Також ми розповідали, чому фільм "Барбі" не потрапив до головної номінації премії BAFTA.

музика
пісні
Камалія
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