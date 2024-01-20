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Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби"

20 января 2024 11:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби"
Кадр из клипа певицы KAMALIYA. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Еще летом прошлого года, на фоне успеха в кинопрокате фильма "Барби", певица Камалия представила новую англоязычную песню Time Out. По словам артистки, она предлагала ее в качестве саундтрека для ленты, впрочем, режиссер Грета Гервиг отказала. И вот прошло пол года, как трек попал в один из европейских музыкальных чартов.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

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Украинская певица попала в итальянский музыкальный чарт iTunes. Ее англоязычная композиция стартовала с 12 места, хотя в своих соцсетях артистка почему-то пишет о шестой строчке. Также экс-жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура рассказала, что посодействовало успеху в европейской стране.

"Важным событием для Камалии стал недавний визит в Италию, где она была гостем шоу Magnifica Sicilia на Vetrina TV в Мессине, где встретилась с сообществами соотечественников в зале Pace del Mela", — говорится в сообщении артистки.

В клипе Камалия сыграла роль куклы Барби. Уже не первый раз в видео артистки кроме мужа, снялись ее дочери, близнецы Арабелла и Мирабелла. Правда, за все это время видео набрало лишь 25 тысяч просмотров.

По словам Камалии, несмотря на отказ Голливуда взять Time Out для "Барби", песня живет своей собственной "жизнью" и продолжает восприниматься фанатами как неофициальный саундтрек к фильму. Текст песни написал экс-муж артистки, Захур.

Итальянский чарт iTunes на утро 20.01.2024. Скриншот: kworb.net

Напомним, ранее мы писали, что Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером. Также мы рассказывали, почему фильм "Барби" не попал в главную номинацию премии BAFTA.

музыка
песни
Камалия
украинские звезды

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