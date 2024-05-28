Камалия трогательно поздравила Джамалу с рождением третьего ребенка

Певица Камалия. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Джамала родила третьего ребенка менее чем через сутки после церемонии музыкальной премии YUNA-2024, на которой спела вживую и получила награду. Исполнительница Камалия, бывший муж которой является соучредителем премии, посвятила родам победительницы "Евровидения-2016" отдельный пост.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Камалии.

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В четверг, 23 мая, Камалия вместе с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Моххамадом Захуром лично вручили Джамале премию за лучший альбом в центре Киева. А уже ранним утром, 24 мая, певица стала многодетной мамой. На свет появился ее третий сын Алим Сеит-Бекир.

"Ты не только одержала победу на премии YUNA-2024 за лучший альбом, но и подарила миру новую жизнь всего через несколько часов после этого! Твоя сила, талант и любовь вдохновляют всех вокруг", — отметила Камалия.

Певица опубликовала фото с ножками сына Джамалы и ее мужа, бизнесмена Бекира Сулейманова, которое менее чем за сутки набрало более 100 тысяч лайков лишь в Instagram.

Камалия пожелала Джамале и новорожденному сыну артистки крепкого здоровья, радости и незабываемых моментов вместе. Также бывшая жена пакистанского бизнесмена назвала победительницу "Евровидения-2016" невероятной женщиной, мамой и артисткой, вдохновляющей своей силой и преданностью.

"Пусть каждый день будет полон смеха, тепла и уюта. Пусть твой маленький ангел растет здоровым, счастливым и окруженным безграничной любовью… Желаю тебе выдержки, терпения и незабываемых мгновений материнства. Пусть эта новая глава твоей жизни будет полна только лучшими мгновениями", — подытожила Камалия.

Напомним, ранее мы писали, кто стал победителями музыкальной премии YUNA-2024. Также мы рассказывали, что бывший муж Камалии рассказал о масштабных потерях бизнеса из-за войны в Украине.