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Справжня зірка Боллівуду Камалія показала пишний прийом на батьківщині ексчоловіка

2 лютого 2024 08:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Справжня зірка Боллівуду — Камалія показала пишний прийом на батьківщині чоловіка
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Камалія поділилася з фанатами подробицями візиту до Пакистану. Зірка на батьківщини свого чоловіка Мохаммада Захура представила новий трек.

Відео з подорожі Камалія опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Нещодавно Камалія заспівала разом зі знаменитим індо-пакистанським співаком Сагіром Алі Баґґою (Sahir Ali Bagga). За словами артистки, музиканти присвятили цю пісню майбутній перемозі України у війні з Росією. На відео, яке показала фоловерам артистка, вона їде в авто, а позаду неї ескорт з охоронцями.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Під час зйомок пісні Latthay Di Chaadar я як ніколи відчула себе справжньою зіркою Боллівуду. Зіркам, селебріті, та політикам дозволено пересуватися в Пакистані тільки у супроводі озброєної поліції. Як і належить в кіно: натовпи допитливих жителів — і труднощі через це, і приємно!" — коментує Камалія.

 

Камалія розповіла, що тримала трек майже рік, проте пакистанська сторона рішучіше наполягала на тому, щоб випустити пісню. Композиція — сучасне виконання улюбленої пенджабської народної класики, невід'ємної частини весіль у Індії та в Пакистані.

Нагадаємо, Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді.

Раніше Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі".

Пакистан
Камалія
українські зірки
Мохаммад Захур

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