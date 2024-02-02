Справжня зірка Боллівуду — Камалія показала пишний прийом на батьківщині чоловіка

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія поділилася з фанатами подробицями візиту до Пакистану. Зірка на батьківщини свого чоловіка Мохаммада Захура представила новий трек.

Відео з подорожі Камалія опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Нещодавно Камалія заспівала разом зі знаменитим індо-пакистанським співаком Сагіром Алі Баґґою (Sahir Ali Bagga). За словами артистки, музиканти присвятили цю пісню майбутній перемозі України у війні з Росією. На відео, яке показала фоловерам артистка, вона їде в авто, а позаду неї ескорт з охоронцями.

"Під час зйомок пісні Latthay Di Chaadar я як ніколи відчула себе справжньою зіркою Боллівуду. Зіркам, селебріті, та політикам дозволено пересуватися в Пакистані тільки у супроводі озброєної поліції. Як і належить в кіно: натовпи допитливих жителів — і труднощі через це, і приємно!" — коментує Камалія.

Камалія розповіла, що тримала трек майже рік, проте пакистанська сторона рішучіше наполягала на тому, щоб випустити пісню. Композиція — сучасне виконання улюбленої пенджабської народної класики, невід'ємної частини весіль у Індії та в Пакистані.

Нагадаємо, Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді.

Раніше Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі".