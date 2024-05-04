Камалия умиляла сеть эмоциональной встречей с дочерьми в Лондоне

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия показала долгожданную встречу с дочерьми. Звезда отправилась в Лондон, чтобы провести время с детьми.

Видео объятий Камалия опубликовала в своем Instagram.

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Певица показала кадры встречи с дочерьми во дворе школы, где они учатся, девочки были в форме учебного заведения. Мама и дети не отпускали друг друга из объятий и не жалели поцелуев.

"После долгих дней работы наконец-то встретилась с моими замечательными девочками, Мирабеллой и Арабеллой, здесь, в Лондоне! Ваш смех и радостные объятия — это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя счастливейшей мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой!" — прокомментировала артистка встреча.

В сети поклонники умилились после увиденного:

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Очень жаль, что детки растут далеко от мамы, и что такая хорошая семья распалась", "Очень трогательно", "Очень эмоционально", "Это так мило! Но грустно что надо постоянно расставаться", "Как это мило, как от Вас веет теплом".

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. С ним, как пишут СМИ, певица развелась. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

Напомним, Камалия показала пышный прием в родном городе экс-супруга. А раньше песня Камалии покорила европейский чарт.