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Камалия умилила сеть эмоциональной встречей с дочерьми в Лондоне

4 мая 2024 10:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камалия умиляла сеть эмоциональной встречей с дочерьми в Лондоне
Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Камалия показала долгожданную встречу с дочерьми. Звезда отправилась в Лондон, чтобы провести время с детьми.

Видео объятий Камалия опубликовала в своем Instagram.

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Певица показала кадры встречи с дочерьми во дворе школы, где они учатся, девочки были в форме учебного заведения. Мама и дети не отпускали друг друга из объятий и не жалели поцелуев.

 

"После долгих дней работы наконец-то встретилась с моими замечательными девочками, Мирабеллой и Арабеллой, здесь, в Лондоне! Ваш смех и радостные объятия — это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя счастливейшей мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой!"  прокомментировала артистка встреча.

В сети поклонники умилились после увиденного:

 

Певица Камалия поспешила с дочерьми
Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Очень жаль, что детки растут далеко от мамы, и что такая хорошая семья распалась", "Очень трогательно", "Очень эмоционально", "Это так мило! Но грустно что надо постоянно расставаться", "Как это мило, как от Вас веет теплом".

Арабелла и Мирабелла сейчас учатся в Великобритании. Там они находятся вместе с отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. С ним, как пишут СМИ, певица развелась. По словам Камалии, когда в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

Напомним, Камалия показала пышный прием в родном городе экс-супруга. А раньше песня Камалии покорила европейский чарт.

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