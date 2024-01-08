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Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде

8 января 2024 13:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Камалия нырнула в ледяную воду по случаю Крещения. Звезда отметила определенный смысл этого ритуала.

Соответсвующее видео певица опубликовала в своем Instagram.

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На видео певица ныряет в ледяную воду в полосатом купальнике. Звезда окунается несколько раз и крестится.

 

"Поздравляю нас всех с праздником Крещения; или Иордана. В этот день Иисус объявил себя Мессией, то есть Спасителем. Он крестился в реке Иордан и принес всему миру весть Спасения. Так что омоемся — кто в Днепре, кто в Десне, кто в Псле, а кто и в ванне — и смоем старую беду, и уверуем в спасение через победу Украины!", — прокомментировала певица видео.

Артистка с начала полномасштабного вторжения помогает украинской армии. Звезда выступает с благотворительными концертами перед военными.

"Мама, сколько ты дала концертов в твоей жизни?" — спросили меня мои дочери. Точно не знаю, но одно знаю точно. Больше всего запоминаются концерты для наших защитников, для тех, кто еще вчера шел под пули ради нас с вами. Самая большая честь для меня — аплодисменты только что вернувшихся с передовой воинов", — недавно поделилась певица.

Напомним, "Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике

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