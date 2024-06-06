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Каменських кардинально змінила своє ставлення до спорту — як саме

6 червня 2024 20:06
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Стас Кожушко
Редактор
Настя Каменських більше не займається виснажливим спортом — що саме робить співачка
Співачка Настя Каменських (NK). Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Тривалий час до початку повномасштабної війни співачка Настя Каменських (NK) вела спортивний блог. Втім зараз дружина репера Потапа кардинально змінила підхід до тренувань. 

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах.

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За словами 37-річної співачки, вона все життя намагалася контролювати кожен аспект в спорті. Саме завдяки такому гіперконтролю та самодисципліні Каменських вдалося вперше прийти у свою ідеальну форму. 

"Тоді я робила все: виснажливі тренування, суворий режим харчування, планування графіків відпочинку та роботи, доглядові процедури. Працювала, ніби робот і сумлінно виконувала задачу за задачею. Це давало класні результати, які бачили всі. Але тоді я зовсім не замислювалась про те, які можуть бути наслідки таких навантажень", — згадала Каменських. 

Раніше Настя займалась спортом з відомими тренером Андрієм Хомицьким. Їхні відео (а також сольні) та поради були дуже популярними в мережі.

Але зараз Каменських вирішила докорінно переглянути своє ставлення до спорту та здорового способу життя. За словами артистки, вона зрозуміла, що справжня турбота про себе повинна базуватися на любові до свого тіла, а не на виснаженні та постійній боротьбі.

"Саме так на зміну виснажливим силовим тренуванням у моєму житті прийшло плавання, вправи для здорової спини, йога та розтяжка. Але найбільше я почала присвячувати часу правильній та здоровій поставі. Виявилось, що це цілий світ нових знань і звернувшись до лікаря, мені допомогли вивчити важливі аспекти правильного дихання, здорової постави і потреб організму", — розповіла співачка.

То ж тепер заняття спортом Каменських спрямовані не лише на досягнення естетики тіла, але й на постійне покращення здоров’я.

Раніше ми писали, що як Потап привітав Каменських із днем народження. Також ми розповідали, що Оля Полякова захистила права представників ЛГБТК+ спільноти.

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Настя Каменських

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