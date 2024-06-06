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Каменских кардинально изменила свое отношение к спорту — как именно

6 июня 2024 20:06
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Настя Каменских больше не занимается изнурительным спортом — что именно делает певица
Певица Настя Каменских (NK). Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Продолжительное время до начала полномасштабной войны певица Настя Каменских (NK) вела спортивный блог. Впрочем, сейчас жена рэпера Потапа кардинально изменила подход к тренировкам.

Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

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По словам 37-летней певицы, она всю жизнь пыталась контролировать каждый аспект в спорте. Именно благодаря такому гиперконтролю и самодисциплине Каменских удалось впервые прийти в свою идеальную форму.

"Тогда я делала все: изнурительные тренировки, строгий режим питания, планирование графиков отдыха и работы, процедуры по уходу. Работала, будто робот и добросовестно выполняла задачу за задачей. Это давало классные результаты, которые видели все. Но тогда я совсем не задумывалась о том, какие могут быть последствия таких нагрузок", — вспомнила Каменских.

Ранее Настя занималась спортом с известным тренером Андреем Хомыцким. Их видео (а также сольные) и советы были очень популярны в сети.

Но сейчас Каменских решила коренным образом пересмотреть свое отношение к спорту и здоровому образу жизни. По словам артистки, она поняла, что настоящая забота о себе должна основываться на любви к своему телу, а не на истощении и постоянной борьбе.

"Именно так на смену изнурительной силовой тренировкой в моей жизни пришло плавание, упражнения для здоровой спины, йога и растяжка. Но больше всего я начала посвящать времени правильной и здоровой осанке. Оказалось, что это целый мир новых знаний и обратившись к врачу, мне помогли выучить важные аспекты правильного дыхания, здоровой осанки и потребностей организма", — рассказала певица.

Теперь занятия спортом Каменских направлены не только на достижение эстетики тела, но и на постоянное улучшение здоровья.

Раньше мы писали, что Потап поздравил Каменских с днем рождения. Также мы рассказывали, что Оля Полякова защитила права представителей ЛГБТК+ сообщества.

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Настя Каменских

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