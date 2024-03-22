Каменских после масштабных обстрелов выпустила трек, в котором обратилась к ангелу

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

Украинская певица NK | Настя Каменских рассказала истории людей, видевших смерть. Звезда выпустила новую песню "Не облиш мене". Эта песня — исповедь человека, понимающего, что его жизнь может оборваться в любой момент.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Каменских на песню вдохновили реальные люди

По словам Каменских, на создание песни "Не облиш мене" ее вдохновили реальные истории людей. Общаясь с военными и волонтерами, которые неоднократно были в шаге от смерти, певица говорит, что почти всех таких людей объединяло одно: встретившись со смертью, они понимали, какая быстротечная жизнь, и начинали, как никогда остро, ее ценить.

"Даже после таких темных ночей, как сегодня была в Украине, мы должны беречь свет в себе и своих сердцах. Сегодня у меня премьера песни, на создание которой нас вдохновили истории реальных людей", — комментирует певица.

Артистка надеется, что этот трек поддержит всех, кто каждый день переживает за любимых и родных, находящихся на нуле или оккупации.

"Этой песней я обращаюсь к Ангелу и к высшим силам и молюсь, чтобы как можно быстрее сбылась мечта каждого украинца: понять, что твоим самым дорогим людям больше ничего не угрожает", — говорит Настя Каменских.

Напомним, "Океан Эльзы" выпустил впервые за многих лет англоязычный трек. А Маша Ефросинина прокомментировала утренний обстрел.