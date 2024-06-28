Каменских заявила, что будет петь русскоязычные треки — реакция украинцев

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

В сети активно обсуждают выступление певицы Насти Каменских (NK) за границей, на котором она исполняет русскоязычные песни. До этого артистка говорила, что этого делать не будет. Теперь она объяснила свою позицию.

Соответствующий сюжет появился в программе "Ранок у великому місті".

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Почему Каменских поет на русском

В интервью в 2022 году блогер Алина Доротюк спросила у Насти, рассматривает ли она после победы Украины вернуться к исполнению песен на русском. На что Каменских ответила: "Буду ли я петь на русском языке? Нет". Впрочем, сейчас, во время войны, 37-летняя артистка это делает, правда, за рубежом.

"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального", — заявила Каменских.

По словам артистки, самое главное, что у нее есть четкая гражданская позиция, которую она показывает своими действиями. А что касается хейта, то Каменских верит — это боты. В недавнем интервью Настя отметила, что украинцы не могут писать подобное в сети.

Реакция украинцев на позицию Каменских

Создатели портала "МУЗВАР" отметили, что такое изменение взглядов похоже на "откровенный саботаж".

"Ведь уже не первый месяц "сплетничают", что старая гвардия украинского шоубиза готовится к масштабной промо кампании "новые песни — на украинском, старые — на русском". Потому что новые хиты аудитории не заходят, а старые хорошо не переводятся. Кто знает, возможно NK решила стать первым "амбассадором" такого бунта. Алексей Потапенко не считается", — написали в "МУЗВАР".

Под видео портала на эту тематику в Instagram мнения украинцев разделились. Многие пользователи соцсетей поддержали Каменских. Приблизительно столько же высказали позицию, что русскоязычному репертуару не место в нашем шоу-бизнесе.

На двух стульях хочет усидеть? Задница разорвется.

Я полностью поддерживаю Настю, это ее треки пусть делает, что хочет. Хочу отметить, что Настя не выпускает новых русскоязычных треков в отличие от одной певицы (намекает на Светлану Лободу. — Ред.).

Настя только приехала (в Киев, была за границей. — Ред.), а уже поняла, что не зря уехала.

Ужас, сколько вас здесь лояльных. Через год уже на концерты россиян снова пойдете? Это пипец, как быстро вы стали снова толерантны русскому, а война еще даже не закончилась.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко не считает Настю Каменских и Потапа патриотами. Также мы рассказывали, что Каменская кардинально изменила свое отношение к спорту.