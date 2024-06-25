Нова пісня Наді Дорофєєвої Хартбіт — артистка згадала про конфуз на зйомках кліпу

Українська співачка Надя Дорофєєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і колишня солістка поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва дала відверте інтерв’ю. Відома виконавиця розповіла про кліп на свою нову композицію і згадала, який конфуз в неї стався під час зйомок цієї відеороботи.

Про це Надя Дорофєєва розповіла в інтерв’ю каналу M1 music в YouTube.

Читайте також:

Надя Дорофєєва про зйомки нового кліпу

Популярна артистка згадує, яка ситуація трапилася в неї, коли вона знімала свій новий відеокліп. Надя зізналася, що вона танцювала з українським хлопцем, а ось на зйомках вона була з іншим. За словами співачки, було дуже важко танцювати з іншим партнером, особливо робити підтримку.

"Стався конфуз з цим кліпом… Я готувалася в Україні з нашим українським танцівником, але знімалася я з іншим хлопцем. Він прилетів в ніч перед зйомкою кліпу, в ніч ми тренувалися десь півтори години… Стати в пару в танець, який відпрацьовувався тиждень з іншим партнером, там у нас є підтримка. По факту там фішка — щоб тебе не впустили головою в бетон. Я там дуже стресонула", — зізналася Надя Дорофєєва.

Співачка Надя Дорофєєва під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Проте українська співачка наголошує, що їй дуже пощастило з хлопцем, з яким вона знімалася в новому кліпі, адже він зробив все так, як було потрібно.

"Цей хлопчина… Нам з ним дуже пощастило, тому що він, як і всі українські артисти, не викаблучувався, а зробив усе, що нам було треба. Він — молодець!" — також додала українська артистка.

Новий кліп Наді Дорофєєвої

Нещодавно в екссолістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої вийшла нова пісня під назвою "Хартбіт". Кліп на цю композиція знімала талановита режисерка Тані Муіньо, яка працює з багатьма українськими і світовими зірками.

Майже за тиждень відеоробота Наді Дорофєєвої, де вона проявила неймовірні танцювальні здібності та показала себе у відвертому образі, набрала вже понад 800 тисяч переглядів і посіла перше місце серед музичних відео у вкладці "В тренді".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала, якою вона була в шкільні роки.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва пояснила, як реагує на критику щодо стосунків з Михайлом Кацуріним.

Також ми повідомляли про те, що колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зізналася, хто запропонував створити дует з блогером Мішею Лебігою.