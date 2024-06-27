Настю Каменских увидели в киевском метро — реакция украинцев

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Накануне певица Настя Каменских вернулась в Украину. За границей она была несколько месяцев, где занималась промо новой композиции Moloko и рассказывала о войне на Родине. В Киеве артистка презентовала совместный трек с Ostrovskyi, а также спустилась в метрополитен.

Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

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Каменских в киевском метро

Компанию жене рэпера, продюсера Потапа (Алексея Потапенко) составила молодая певица Dannisha. Они держались под руку, когда прогуливались по Крещатику, а затем спустились в метро. Акцент в видео сделан на реакцию украинцев, которые узнавали Каменских. В большинстве своем они удивленно смотрели на артистку.

Впрочем, в комментариях многие пользователи соцсетей не оценили видео Каменских. Буквально через сообщение украинцы пишут, что эпатировать на своей славе таким способом неуместно.

Это достижение. Проехаться в метро. Ну и бред.

Такое развлечение для богатых. Спуститься к обычным людям в метро, чтобы посмотреть на их лицо

Увидеть звезду в метро — дикость в Украине, в то время как в мире это норма. Риторический вопрос уместен? Не думаю.

Эти взгляды — это нечто. Как привидение увидели.

Тю, ну поехала в метро, флаг в руки. Зачем выкладывать других людей? Думать иногда надо.

Каменских не стала вступать в диалог с комментаторами. Что касается компаньонки артистки, певица Dannisha опубликовала другое видео. На нем они ходят по центру Киева под дождем, а оператор сзади снимает реакции жителей и гостей столицы.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко не считает Каменских и Потапа патриотами. Также мы рассказывали, какой конфуз произошел на съемках нового клипа Дорофеевой.