Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку arrow

Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку

26 января 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку
Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Настя Каменских посетила родительский дом. Артистка поделилась с подписчиками некоторыми воспоминаниями и показала открытку, которую собственноручно сделала своей маме.

Соответствующая публикация появилась в Instagram певицы.

Читайте также:

Открытка Насти Каменских для мамы

36-летняя певица рассказала, что заехала в квартиру, где родилась и прожила большую часть своей жизни. По словам Каменских, в местах детства время останавливается и она как будто вернулась на несколько лет назад.

"Те же фото, запахи и много-много воспоминаний. Нашла подарок, который делала маме на 8 марта еще в школе. Еще и стихотворение написала", — написала Настя и показала старую открытку.

На украинском языке Настя пожелала маме, Лидии Петровне, счастья и чтобы та всегда была звездой, которая светится в жизни. За несколько часов публикация набрала более четырех тысяч лайков и немало приятных комментариев.

  • Интересная открытка, фантазия у маленькой Настеньки яркая была
  • Сначала подумала что это дизайн на свитшоте такой. Думаю, класс, такой стильный свитшотик. А потом разглядела, а это рисунок
  • Время вместе с мамой возвращает в детство
  • А я в восторге, что стихотворение на украинском.

Напомним, ранее мы писали о смыслах своего концептуального шоу "Я - Україна" от Каменских. Также мы рассказывали, что Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне.

Настя Каменских
открытки
украинские звезды
родители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме