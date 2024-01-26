Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских посетила родительский дом. Артистка поделилась с подписчиками некоторыми воспоминаниями и показала открытку, которую собственноручно сделала своей маме.

Соответствующая публикация появилась в Instagram певицы.

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Открытка Насти Каменских для мамы

36-летняя певица рассказала, что заехала в квартиру, где родилась и прожила большую часть своей жизни. По словам Каменских, в местах детства время останавливается и она как будто вернулась на несколько лет назад.

"Те же фото, запахи и много-много воспоминаний. Нашла подарок, который делала маме на 8 марта еще в школе. Еще и стихотворение написала", — написала Настя и показала старую открытку.

На украинском языке Настя пожелала маме, Лидии Петровне, счастья и чтобы та всегда была звездой, которая светится в жизни. За несколько часов публикация набрала более четырех тысяч лайков и немало приятных комментариев.

Интересная открытка, фантазия у маленькой Настеньки яркая была

Сначала подумала что это дизайн на свитшоте такой. Думаю, класс, такой стильный свитшотик. А потом разглядела, а это рисунок

Время вместе с мамой возвращает в детство

А я в восторге, что стихотворение на украинском.

Напомним, ранее мы писали о смыслах своего концептуального шоу "Я - Україна" от Каменских. Также мы рассказывали, что Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне.