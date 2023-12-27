Каньє Вест несподівано вибачився перед єврейською громадою

Репер Каньє Вест. Фото: Wells Lamont/ GQ

Репер Каньє Вест публічно вибачився за свої антисемітські заяви. Артист неодноразово ображав євреїв і раптово вирішив змінити свою позицію.

Американець виставив пост з вибаченнями в instagram.

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Репер Каньє Вест здивував підписників своїм публічним вибаченням. Він опублікував пост з звертанням до єврейської громади на івриті. Зірка шкодує, що розпалив антисемістський скандал.

"Я щиро вибачаюся перед єврейською громадою за будь-який ненавмисний вибух, викликаний моїми словами. Я не мав наміру образити або виказати неповагу, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг завдати. Я зобов'язаний почати з себе та навчитися на цьому досвіді, щоб розвинути співчуття та розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я забов'язаний виправити все та сприяти нашій єдності", — написав репер.

Вест опублікував пост за кілька днів до того, як збирається випустити нові музичні треки.

Некомерційна правозахисна організація Антидефамаційна ліга зреагувала на вибачення репера. Представники вважають, що це може бути першим кроком до змін.

"Після заподіяння незліченної шкоди, використовуючи свій величезний вплив і платформу для отруєння незліченних розумів злим антисемітизмом і ненавистю, вибачення на івриті може бути першим кроком на довгому шляху до примирення з єврейською громадою та всіма, кому він завдав болю", — прокоментувала організація. Проте вони вважають, що вчинки репера будуть голоснішими за слова.

Каньє Вест нещодавно ображав євреїв

Менше ніж два тижні тому репер публічно зробив антисемітську заяву. Він емоційно почав кричати: "Ісусе Христе, Гітлер, Є (так він себе називає. — Ред.)! Спонсоруйте це!"

Каньє Вест заявив, що євреї-сіоністи володіють усіма банками, лікарнями та приватними школами в Лос-Анджелесі.

На цьому репер не зупинився і послав на три літери Balenciaga, Gap і Louis Vuitton. Вест також поділився своїми політичними вподобаннями. Він не підтримає балотування Дональда Трампа на пост президента, якщо той не звільнить Ларрі Гувера (лідер бандитського угрупування) з в’язниці.

Бізнесмена Каньє Веста визнали головним антисемітом у США минулого року. Важливо згадати, що артист страждає на біполярний розклад.

Каньє Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Раніше Вест призначив росіянина головним дизайнером свого бренду Yeezy.

Нагадаємо, що Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.