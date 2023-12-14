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Каньє Вест призначив росіянина головним дизайнером свого бренду Yeezy

14 грудня 2023 09:09
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Стас Кожушко
Редактор
Каньє Вест призначив росіянина головним дизайнером свого бренду Yeezy
Репер Каньє Вест. Фото: Google
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Стас Кожушко
Редактор

Колишній чоловік Кім Кардаш’ян, одіозний репер та бізнесмен Каньє Вест оголосив про зміни у складі керівництва свого можного бренду Yeezy. Російський дизайнер Гоша Рубчинський обійняв посаду головного дизайнера компанії.

Про це Вест повідомив у своїх соцмережах.

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Неофіційна інформація про можливу співпрацю Рубчинського та Веста з'являлася ще кілька років тому. Росіянин, зокрема, 2018 року зробив ескіз для одного із татуювань репера, який публічно висловив свою повагу до диктатора Володимира Путіна.

"Прихід цього легендарного російського дизайнера в Yeezy, провідний світовий бренд у музиці та моді, є важливим досягненням в історії дизайну", — йдеться у заяві.

Репер Каньє Вест та дизайнер Гоша Рубчинський. Фото: Google

Новий головний дизайнер бренду репера також потрапляв в скандали. 2018-го Рубчинського звинуватили у домаганнях до 16-річного підлітка. Про це повідомив сам хлопець, коли опублікував скриншоти листування у мережі. Згідно з ними, Рубчинський попросив юнака надіслати фотографії з ванної, а після відмови фотографуватися, закрив доступ до свого облікового запису. 

За словами підлітка, він опублікував повідомлення, щоб показати, що дизайнеру не можна довіряти. Пізніше Рубчинський заявив — у такий спосіб він проводив кастинг моделей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada)

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені. Також ми розповідали, що Каньє Вест з'явився з дружиною на публіці в епатажному образі після чуток про розлучення.

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